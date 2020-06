En doctorado patito de Samuel García, no le enseñaron a escribir, se burlan tuiteros

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, después de haber sido acusado en redes sociales por falsificar firma de su título de doctorado que cursó en escuela "patito", ahora da a conocer en instagram sus problemas con la ortografía.



Samuel García pese a contar con dos doctorados no supo cómo escribir "gimnasio" en una publicación en redes sociales.



La imagen no pasó desapercibida para los usuarios, quienes se burlaron de lo acontecido, recordando que en sus dos doctorados se aprecia una posible suplantación de identidad, al ver que las firmas que aparecen en el título del senador no concuerdan con las del rector. Con información de REVOLUCIÓN 3.0



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los doctorados de Samuel García, no incluye ortografía. <a href="https://t.co/TRXnT0FPqI">https://t.co/TRXnT0FPqI</a></p>— Fernández Noroña (@fernandeznorona) <a href="https://twitter.com/fernandeznorona/status/1276284722331570176?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>