En dos años se sentaron bases para la 4T: Max Correa

Correa Hernandez reconoció que en los dos años de gestión del actual gobierno federal la directriz ha sido la lucha contra la corrupción y su compromiso con los pobres.



Reconoció que a pesar de las ruinas que recibió como Sistema de Salud, Lopez Obrador logró reconstruirlo durante la pandemia del Covid 19, contratando a casi 50 mil médicos.



"Hoy el país y su gobierno enfrentan el reto de la crisis de salud y económica con la solidaridad del pueblo y de muchos empresarios.



"Somos el país que no adquiere deuda, rescata al pueblo y su capacidad adquisitiva con apoyos del bienestar y créditos a pequeñas empresas, además del incremento al salario mínimo, y con ello, las empresas medianas y grandes se favorecen al fortalecerse el mercado interno sin endeudar a México", resaltó.



El también dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) se congratuló que exista la división de poderes y autonomía de la fiscalía general de la República y del Poder Judicial.



En ese sentido dijo que aunque fueron invitados al informe presidencial el Fiscal Federal y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no asistieron.



Respecto a las políticas de Recursos Naturales, resaltó que se rescata la industria energética nacional y se protegen las minas del país.



"Se protege el medio ambiente y la naturaleza sin ambigüedades; se recupera el lago de Texcoco.y se prohíbe el fraking y el uso de semillas transgénicas, y se respetó la consulta popular al no permitir la instalación de una empresa cervecera en Mexicali’.



En ese sentido, Max Correa dijo que con proyectos estratégicos continúa el desarrollo nacional como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Sistema Aeroportuario Metropolitano, el Tren Maya y el Transístmico; este último será vía para exportación de mercancías de la cuenca del Pacífico a la Costa Este de Estados Unidos, con lo que crecerá la economía de México y podrán potenciarse las ventajas para México del nuevo TMEC.



Finalmente, el Presidente de la Diputación Permanente del Estado de México apuntó que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases de un nuevo modelo económico, como lo es la economía moral, que podrá ser referente para el mundo.



"Hay buena relación con Estados Unidos y respeto internacional a nuestro pueblo y gobierno, porque el pueblo participa en las decisiones y el Presidente manda obedeciendo".