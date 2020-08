En dos meses va a repuntar turismo en Acapulco: AMLO

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Guerrero. 14 agosto, 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en dos meses se reactivará por completo el turismo en Acapulco, Guerrero, debido a los buenos resultados en materia de seguridad y a la reducción de casos de covid-19 en el estado.



En La Mañanera desde el puerto guerrerense, explicó que no se tiene previsto un rebrote de la pandemia de coronavirus y confió que la belleza de la región atraiga nuevamente a los turistas.



"Yo lo que siento, mi pronóstico, es que pronto muy pronto se va a regresar a la normalidad, ya se está regresando a la actividad productiva al turismo en Acapulco, pero calculo que en un mes dos meses ya vamos a tener condiciones muy favorables aquí", subrayó.

Detalló que en materia de seguridad se logró reducir la violencia y eso ayuda a la economía local porque podría "no haber pandemia, puede haber playas muy bellas, pero sí no hay seguridad no se avanza".



De acuerdo con las estadísticas del gabinete de seguridad, los delitos de alto impacto se redujeron en la entidad en 33 por ciento comparado con el año anterior. Además, los homicidios dolosos registran una tendencia a la baja ubicando al estado en séptimo lugar a nivel nacional.



"Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números en los indicadores delictivos, de pasar a un lugar que era mencionado en las notas internacionales como un lugar peligroso, en donde acontecían una serie de delitos que nos daban impacto negativo, Acapulco ha mejorado notablemente y hoy sin duda el ambiente es otro", señaló el gobernador Héctor Astudillo.



Respecto a la epidemia de covid-19, las autoridades reportaron que ha ido disminuyendo el número de contagios así como de defunciones relacionadas al nuevo coronavirus. Según las cifras oficiales, las muertes por coronavirus pasaron de 608 en junio a 375 en julio, es decir, una reducción de 40 por ciento.