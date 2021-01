En Ecatepec Antorcha provoca sonrisas

Ecatepec, México .- El Movimiento Antorchista de Ecatepec festejó el día de reyes magos en más de 70 colonias en este municipio de Ecatepec con 12 mil juguetes en sus domicilios, evitando con ello las aglomeraciones masivas, aplicando las medidas sanitarias.



A pesar de los tiempos difíciles por lo que atraviesa el municipio por los contagios con 16, 636 casos y 1,932 defunciones y la negativa del presidente municipal Fernando Vilchis en resolver las demandas esenciales como agua potable, drenajes, pavimentos y seguridad, antorcha sigue trabajando en sus comunidades, es por ello que se entregan miles de juguetes en muchos hogares gracias a la acción de Camelia Domínguez Isidoro , líder social de la región.



Algunas de las colonias más vulnerables y marginadas que se visitaron fueron: La Laguna de Chiconautla, Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio, Cd. Cuauhtémoc, Casitas, Barrios, Tecuesconco, CTM, Quinta de Jardines, Adolfo Ruiz Cortinez, La Purísima, Ranchería, Comuneros, La Esperanza, El Chamizal, La Joya, El Progreso, Ejidos, Golondrinas, Granjas etc.



En este año no se pudieron realizar eventos como es tradición, sin embargo, para antorcha los niños son una pieza muy importante dentro de la sociedad, así es como a través sus delegados y dirigentes de cada una de las colonias, Edmundo Acevedo, Rosa Isela Rodríguez, Herlinda Espíndola, Elizabeth Pérez etc, se les hace entrega de un obsequio.



’Los invito a seguirse cuidando con las medidas recomendadas por el sector salud esperando que en este año volvamos a la normalidad, llevando cultura, sonrisas, y sobre todo educación para todos ustedes’, comentó Domínguez Isidoro a través de las redes sociales para todas las familias ecatepequences.



