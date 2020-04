En Ecatepec autoridades suspenden fiestas clandestinas y cierran comercios que vendían alcohol pese a emergencia por Covid-19

Ecatepec, Méx., a 29 de marzo.- Para prevenir posibles contagios de coronavirus y combatir la venta irregular de bebidas alcohólicas en el municipio, autoridades de Ecatepec cancelaron tres fiestas clandestinas y suspendieron nueve establecimientos dedicados a la venta de alcohol este fin de semana.



Disminuir el consumo de alcohol entre los vecinos de Ecatepec es una de las estrategias del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras para combatir la violencia, por lo que autoridades municipales suspendieron tres fiestas clandestinas y nueve establecimientos que vendían bebidas alcohólicas sin contar con los permisos correspondientes.



La noches de este sábado, en la colonia La Guadalupana, más de 150 jóvenes fueron invitados a retirarse de la vía pública, dónde habían colocado una carpa, ya que no contaban con los permisos necesarios para llevar a cabo este evento, además no respetaron las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus.



De igual manera personal de las direcciones de Desarrollo Económico, Jurídico Consultivo, Contraloría, Seguridad Pública y Protección Civil arribaron a la colonia Viveros Xalostoc donde se organizó otra fiesta en la vía pública en la que más de 300 jóvenes consumían bebidas alcohólicas, por lo que fueron desalojados.



De manera complementaria, para evitar la venta de alcohol a menores de edad, durante el operativo fueron suspendidos dos locales que se dedicaban a la venta de bebidas embriagantes.



Uno de ellos era un bar, en la colonia El Cegor, que no contaba con licencia de funcionamiento ni las medidas de Protección Civil para operar, además de que funcionaba de manera normal a pesar de la contingencia mundial por Covid-19.



En la colonia Ciudad Azteca Segunda Sección un depósito de venta de cervezas y otras bebidas fue suspendido por incumplir con los permisos necesarios para la venta de este tipo de productos.



La noche del viernes fueron cerrados siete establecimientos y personal del ayuntamientos desmanteló una fiesta clandestina que se celebraba en la colonia Los Héroes Ecatepec primera sección, y en la que menores de edad ingerían bebidas embriagantes y enervantes.



Personal de seguridad publica pidió a los jóvenes que desalojaran el predio donde predominaba el olor a mariguana y en la que se encontró a cerca de 200 jovenes, entre estos menores de edad, ingiriendo cervezas y bebidas alcohólicas.



El recorrido de verificación a este tipo de negocios se efectuó en las colonias Jardines de Morelos, Miguel Hidalgo, Sauces Coalición y la San Miguel Xalostoc.