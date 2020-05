En Ecatepec clausuran palenque de peleas de gallos clandestino y detienen a 6

Autoridades de Ecatepec desalojaron un predio de la unidad habitacional UPROVI, donde se realizaban peleas de gallos de manera clandestina, con unos 150 asistentes que no portaban cubrebocas, no respetaban la sana distancia e ingerían bebidas alcohólicas.

En el operativo fueron detenidas seis personas y se colocaron sellos de suspensión en el predio.

La tarde de este sábado autoridades municipales recibieron una denuncia ciudadana sobre el evento donde se encontraban hacinadas decenas de personas de todas las edades sin respetar ninguna medida preventiva.

Alrededor de las 16:00 horas, elementos de Seguridad Pública y personal de distintas áreas del gobierno de Ecatepec arribaron al punto indicado y pidieron retirarse a las personas reunidas; en el lugar había cerca de 50 vehículos estacionados.

El evento se celebraba sin contar con ningún tipo de permiso, violando las normas sanitarias para evitar contagios de Coronavirus y las leyes contra el maltrato animal.

Asistentes informaron a las autoridades que el evento fue organizado por el ex candidato a regidor del PRI y ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana de San Cristóbal, Israel Recillas de la Cruz.

Al notar la presencia de las autoridades municipales, algunos asistentes se retiraron rápidamente del improvisado palenque, aunque un grupo enfrentó a las autoridades municipales, con el argumento de que se trataba de una comida en propiedad privada y no tenían facultades para detenerla.

Al advertirles del riesgo que representa realizar reuniones de tal magnitud debido a la contingencia del coronavirus, los inconformes aseguraron que si se contagian será bajo su responsabilidad y no era incumbencia de las autoridades.