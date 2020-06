En Ecatepec detienen a banda de "rateros" dirigido por policías estatales: SP

ECATEPEC, MÉX. -- Los seis sujetos llevaban herramientas como sopletes, gatos hidráulicos y barretas; investigan si están relacionados con el robo de cajeros automáticos

- Intentaron abrir una caja fuerte del lugar, pero no lo lograron





Policías municipales de Ecatepec detuvieron a seis hombres, uno de ellos que dijo ser policía estatal, que al parecer sustrajeron 850 mil pesos de un establecimiento de venta de productos cárnicos de la colonia Miguel Hidalgo, los cuales llevaban herramientas como sopletes, esmeriles, equipo hidráulico, macetas y barretas, por lo que se investiga su probable relación con el asalto de cajeros automáticos.



Durante un recorrido de vigilancia los uniformados fueron alertados por una mujer, en el cruce de las avenidas R1 y Lombardo Toledano, colonia Laguna 21, ips cuales se encontraban en actitud sospechosa a bordo de una camioneta.



Previamente, los elementos municipales ya contaban con un reporte de que alrededor de las 00:00 horas de hoy varios sujetos irrumpieron a un obrador localizado en la colonia Miguel Hidalgo y amagaron al velador del lugar, los cuales intentaron abrir una caja fuerte, sin lograrlo, y se llevaron un maletín con alrededor de 850 mil pesos en efectivo.



La mujer señaló una camioneta estacionada en avenida Lombardo Toledano, con seis ocupantes, por lo que los policías municipales pidieron apoyo y al lugar arribaron más elementos de diversos cuadrantes.



En el interior del vehículo había herramienta diversa, como discos para esmeril, equipo hidráulico conocido como porto power, un gato hidráulico, un tanque para soldadura autógena, macetas, barretas, llaves, pinzas y una barra "pata de cabra’.



La víctima relató a la policía que los sujetos amagaron y golpearon al velador del obrador, ubicado en avenida Vicente Lombardo Toledano, colonia Miguel Hidalgo, y con las herramientas que llevaban intentaron abrir la caja fuerte del establecimiento, lo que no consiguieron; finalmente tomaron un maletín que contenía unos 850 mil pesos en efectivo y varias bolsas con ’morralla’, con un aproximado de 50 mil pesos.



Al momento de la detención, uno de los hombres se identificó como policía estatal y mostró un gafete que lo faculta para portar armas de fuego, quien intentó sobornar a los policías municipales, a los que ofreció dos mil 500 pesos para que ya no "la hicieron de pedo y se fueran a chingar a su madre", relataron los uniformados.



Los sujetos fueron identificados por los encargados del establecimiento con los videos de seguridad del negocio, con los cuales pudieron verificar y comparar plenamente la identidad de los detenidos.



En el sitio fueron asegurados José ’N’, de 33 años de edad, quien dijo ser policía estatal; Esteban "N", de 55 años; Joan Xavier "N", de 38; Isaac "N", de 34 años; Alejandro "N", de 51 años, y Luis Jovani "N", a los que los policías municipales hicieron saber sus derechos.



Los detenidos fueron trasladados inicialmente al Ministerio Público de San Agustín y posteriormente al de San Cristóbal para ser certificados, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por su probable participación en los delitos de robo y cohecho.



El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, acudió cerca de las 5 de la mañana a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para brindar apoyo a las víctimas y corroborar que se iniciara la carpeta de investigación correspondiente.



La policía municipal de Ecatepec y la propia Fiscalía de Justicia del Estado de México investigan si los sujetos asegurados están relacionados con el robo de cajeros automáticos registrados en este municipio.