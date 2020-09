En Ecatepec, Estado de México, Policias corruptos y todo servidor público

ECATEPEC, MÉX. -HOY EN LA MAÑANA EL PRESIDENTE FERNANDO VILCHIS, COMO ES SU COSTUMBRE FRENTE A CAMARAS NOS DA UN MENSAJE QUE DIA A DIA EN LA POLICÍA NO SE APLICA, HACE MENCIÓN DE QUE NO ACEPTARA EL ENRIQUESIMIENTO ILICITO, Y DONDE ESTAN NUESTROS UNIFORNES QUE POR LEY CADA AÑO NOS TIENEN QUE DAR. HASTA AHORITA NO NOS HAN DADO NADA, DONDE QUEDO ESE RECURSO?



QUE EXPLICACIÓN PUEDE DAR SI ES EVIDENTE QUE EL ENREQUISIMIENTO ILÍCITO CON SU SUPER TÉCNICO OPERATIVO JUAN MATA MORENO HASTA EL MAS CIEGO LO VE, TRAE CARROS DE LUJO, QUE EN SU VIDA EL SEÑOR TENIA, UNIFORMES CARISIMOS QUE CON SU SUELDO NO LE ALCANZARÍA, COMO EXPLICA QUE LOS REGIONALES TIENEN QUE REPORTARSE CON EL CADA SEMANA HACIENDOLE ENTREGA DE CANTIDADES EXHAGERADAS DE TODAS LAS REGIONES, VENDE LAS PLAZAS PARA LOS BETAS O ALFAS, COMISIONES COMO GASERAS Y EMPRESAS PARTICULARES,QUE COBRA POR BRINDAR SEGURIDA$, YA HASTA ESTA VENDIENDO LOS GRADOS EN LA POLICÍA, Y Q COBRA SEMANALMENTE CANTIDADES DE TODAS LAS GRUAS POR PERMITIRLES TRABAJAR EN EL MUNICIPIO, COSA QUE USTED NO IGNORA,Y ESO ES BIEN SABIDO PORQ SIEMPRE CARGA SOBRESITOS AMARILLOS CON DINERO HACIENDO PRESUNCIÓN, QUE A USTED LE REPORTA Y LE HACE LLEGAR SU $ , "ESTO A SALIDO DE SU PROPIA BOCA" COMO TAMBIÉN HACE MENCIÓN QUE EL MANEJA LA POLICÍA PORQ EL DIRECTOR ES UN PENDEJO QUE NO SALE MAS QUE EN LAS FOTOS Y Q HASTA USTED MISMO LO TACHA COMO PENDEJO, COMO SE EXPLICA Q SU CASA TENGA UNA PATRULLA O POLICIAS EN CARROS PARTICULARES ESTEN VIGILANDO SU DOMICILIO LAS 24 HORAS DEL DIA, Y QSE LA PASE HOSTIGANDO A LAS COMPAÑERAS ACOSANDOLAS CON PROMESAS DE DARLES UN GRADO,NO SEÑOR, USTED NO ESTA EQUIVOCADO USTED SABE PERFECTAMENTE QUE EL ES SU MANO SUCIA Y LO PEOR QUE POR SU PROPIA BOCA LO ANDE DIBULGANDO QUE A USTED LE ENTREGA CUENTAS, QUE PRIVILEGIO GOZA ÉL Y ANDE DE CIVIL CARGANDO UN ARMA DE FUEGO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN, CUANDO SE SUPONE QUE NADIE GOZA DE ESO APARTE GRITA A LOS CUATRO VIENTOS SU REELECCIÓN Y QUE LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN SERA NUEVAMENTE DE USTED Y DE ÉL, NO, NO SE EQUIVOCA EL ENREQUISIMIENTO ILÍCITO ES DE USTED Y DE SU GENTE QUE POR UN GOLPE DE SUERTE ESTAN DONDE ESTAN.