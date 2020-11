En Ecatepec, feministas exigieron la renuncia de Fernando Vilchis Contreras, por no garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Colectivos feministas, féminas militantes del PRD y ciudadanas que luchan por los derechos de la mujer, se suman a las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y realizan una marcha para protestar por el incremento de la violencia y feminicidios en Ecatepec.



Como habitualmente lo hacen cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en la localidad, las demandantes marcharon de manera pacífica del Museo Casa de Morelos a la explanada municipal de Ecatepec.



Exigieron la renuncia del presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, por no cumplir con sus obligaciones al no garantizar a las mujeres una vida libre de violencia ’asesinan a mujeres y a las niñas en este municipio porque hay impunidad’.



Indicaron que son doblemente agredidas, cuando las mujeres que son golpeadas por sus parejas van a denunciar, el Ministerio Público les dice ¿Pues qué le hiciste que lo hiciste enojar?



Acusaron que en Ecatepec no hay calles iluminadas, no hay seguridad, no hay empleos, no hay programas públicos apropiados para prevenir, identificar y sancionar la violencia de género.



Pidieron justicia por los feminicidios, para las mujeres violadas y por las desaparecidas ’Nada justifica la violencia contra la mujer’.



Aunque les cerraron las puertas de palacio municipal para no recibirlas, las féminas advirtieron que regresarán para visibilizar está problemática y sensibilizar a la población sobre la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en la localidad.