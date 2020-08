En Ecatepec, Fernando Vilchis no ayuda a la gente que perdió su empleo y no tiene para comer

Ecatepec, México.- Una representación de antorchistas de las colonias Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, Cd. Cuauhtémoc, La Laguna de Chiconautla, entre otras, realizaron una cadena humana en la presidencia de Ecatepec exigiendo a Fernando Vilchis Contreras, edil municipal, apoyos alimenticios para todos los habitantes de estas localidades.



’En otras ocasiones ya hemos acudido a las oficinas de gobierno de este municipio, a pedir la dotación de alimentos, sin embargo, la respuesta no es favorable. La contingencia que hoy vivimos ha golpeado principalmente a la gente que vive en condiciones muy precarias y es la fecha que Vilchis Contreras no ha hecho frente para ayudar a los que se han quedado en casa sin alimentos por la falta de empleos’, señaló la líder del antorchismo en este municipio, Camelia Domínguez Isidoro.



Por esta razón indicó, nuevamente estamos aquí concentrados con todas las medidas sanitarias para que se atienda de manera urgente esta demanda que está lastimando seriamente a las familias más pobres de Ecatepec.



De la misma manera, existen otras necesidades que no son menos importantes, pero que ya en otras ocasiones se han solicitado como pavimentaciones, agua potable, seguridad, alumbrado público y un vactor para sustraer el agua que se queda estancada por las fuertes lluvias que azotan al Estado de México, dijo.



’Nosotros vamos a continuar asistiendo, aunque la recomendación de las autoridades es quedarnos en casa, a solicitar ayuda al gobierno municipal ya que en la condición en la que se encuentran las familias de estas colonias es imposible acatar esta disposición, pues la gente tiene hambre y ellos siguen ignorando sus necesidades’, finalizó la líder social.