En Ecatepec ya hay aspirantes a candidatos

Marcela González y Mario Vázquez Guerrero encabezan la lista por el PRI

Azucena Cisneros Coss, casi un hecho por morena

La ruptura entre el PRI y Antorcha Campesina es un hecho

José Manuel Uribe hace manifestación virtual en redes sociales



Y Así en Ecatepec ya se comienzan a manejar nombres de aspirantes a candidatos a la presidencia municipal, sobre todo de morena y el PRI para las elecciones 2021.



El nombre de Marcela González Salas suena con gran fuerza. Sin embargo, el hijo de su esposo Mario Vázquez Hernández (ex alcalde), Luis Felipe Vázquez Guerrero busca representar al tricolor, por lo que podría apoyarle la secretaria de Cultura y Deporte.



Marcela tiene fuertes vínculos políticos: es amiga del gobernador Alfredo Del Mazo; es respetada en el gabinete; tiene excelente relación con el Presidente de la República y de casi todos sus colaboradores. Sus relaciones políticas se remontan al ex gobernador Alfredo Del Mazo González y al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y gran cercanía con la izquierda de este país que la llevó al Congreso Federal y a coordinar a sus diputados.



Pero… hay otras figuras políticas como Pablo Bedolla López, quien buscará ser el abanderado (aunque ha perdido dos veces), actualmente rector de la universidad Mexiquense del Bicentenario.



Isidro Moreno Árcega, quien perdió ante morena, insistirá. Erasto Martínez Rojas, aunque, dicen, está muy bien con su notaría. Brenda Alvarado Sánchez, ex diputada y ex secretaria general del CDE del PRI es otra de las cartas. El senador Eruviel Ávila Villegas ya se descartó, dice que concluirá en el Senado. Tampoco va su hija Isis Ávila.



Por morena, si de verdad se respetan los estatutos del partido y Fernando Vilchis Contreras no va por la reelección, no habría duda, Azucena Cisneros Coss, muy allegada a la maestra Delfina Gómez Álvarez (del grupo GAP o Texcoco de Higinio Martínez Miranda), sería la candidata, para lo cual ha trabajado intensamente durante muchos años. Quizá el ex alcalde José Luis Gutiérrez Cureño busque dar batalla por la posición, pero ya lo declararon, la primera vez, inelegible.



El resto de los partidos determinarán a sus candidatos dependiendo de las posibles alianzas que se lleven a cabo. Sin embargo, el PAN busca un personaje que pudiera representarlo. Si van juntos con el PRD, Octavio Martínez Vargas (eterno aspirante) podría ser la figura. Pero no hay que dejar de lado la posibilidad de otras figuras, incluso ex priistas. El PANAL, que dirige Mario Cervantes Palomino, buscará ir solo en los 125 municipios, pero, por el momento, no hay algún nombre visible.



Todo parece indicar que la ruptura entre el PRI y Antorcha Campesina, que durante muchos años fue su brazo armado y su decorador de escenografía política, es un hecho pese a los intentos del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, para tratar de mantener a los antorchistas dentro del priismo militante. La decisión la habrían tomado Aquiles Córdova Morán, Maricela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Román Bojórquez desde hace dos años cuando la gente cercana al gobernador Alfredo Del Mazo les cerró las puertas a más posiciones electorales. Pese a los intentos de Ernesto Nemer Álvarez que en aquel entonces presidía al PRI mexiquense, los antorchistas encontraron las puertas de acceso a las oficinas del gobernador y la respuesta a sus peticiones habría sido: ’esto es lo que les corresponde como organización adherente, tómenlo o déjenlo’.



Contribuyó también la cerrazón en dependencias como Finanzas, Desarrollo Agropecuario y en la propia Secretaría General de Gobierno, donde los compromisos establecidos en 2017, durante la campaña por la gubernatura, fueron archivados. Los antorchistas consideraron que eso era una afrenta y tomaron la decisión de fundar su propio partido, pero antes le darían al PRI una probadita de su propio chocolate, estableciendo alianzas con otros partidos para las elecciones intermedias de 2021, particularmente con el PAN y aunque todavía no es una realidad, todo hace suponer que irán juntos a las elecciones, pues van muy avanzadas las pláticas con Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan y virtual candidato panista a la gubernatura



El secretario general del Sindicato de Maestros del Estado de México, José Manuel Uribe Navarrete, convocó a sus representados para exigir al gobierno mexiquense la definición del aumento salarial para este año y lo hicieron a través de plataformas digitales, pero la respuesta de los maestros fue muy raquítica si se considera que son más de cien mil maestros y sólo participaron en este ejercicio unos cuatro mil. Lo peor fue que algunos no entendieron bien el mensaje y se fueron en contra del dirigente, pidiéndole su renuncia, además del aumento salarial al gobierno estatal.