En Edomex Acuerdan ir a periodo extraordinario para votar paquete fiscal 2021

Toluca, Méx., a 18 de diciembre de 2020. Ante la falta de acuerdos y condiciones para aprobar el paquete fiscal 2021, diputados del Grupo Parlamentario de Morena y del PT aprobaron un acuerdo para que la propuesta se discuta en un periodo extraordinario y reiteraron su negativa a aprobar endeudamiento pues tendría un alto costo para los mexiquenses.



En reunión de comisiones legislativas, a las que no asistieron las bancadas del PAN, PRI y PRD, el diputado Maurilio Hernández González recordó que el Grupo Parlamentario de Morena ha actuado con mucha responsabilidad, y a lo largo del día sostuvieron diversas reuniones con funcionarios del gobierno federal y estatal, pues consideran que no hay necesidad de llegar al endeudamiento e implicaría un costo muy grande para los mexiquenses.



’Hemos detectado inconsistencias que nos sugieren que pudiéramos nosotros recurrir a recuperar esos recursos que estamos identificando para dos proyectos importantes de conectividad: el Metrobús de Chalco a Santa Martha Acatitla, y el de las dos rutas de Mexibús de conectividad con el Aeropuerto de Santa Lucía’, precisó el líder de Morena.



Recordó que la deuda histórica del Estado de México asciende a 43 mil millones de pesos, si se autorizan 13 mil 500 millones de pesos más, se dejaría una deuda cercana a los 60 mil millones de pesos.



A lo largo del día, la Secretaría de Finanzas había enviado una segunda propuesta, que en realidad mantenía la misma cifra de 13 mil 500 millones de pesos solo cambiando conceptos, por lo que fue rechazada, y unos minutos antes de concluir la reunión de comisiones llegó una segunda alternativa.



La propuesta de la Secretaría Finanzas establece se autorice al Gobernador llevar a cabo la contratación de financiamiento por 6 mil 750 millones de pesos, y que estarían destinados a inversión pública productiva, conectividad aeroportuaria, obra pública, imagen urbana, transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje, y proyectos de electrificación.



El diputado Valentín González Bautista presentó una propuesta de acuerdo que fue aprobada por unanimidad, para que amplíe el plazo de estudio de paquete fiscal, pues de acuerdo a la ley, el periodo ordinario concluye el 18 de diciembre, sin embargo recurrió al artículo 61 que establece que si no se hubieren aprobado los ordenamientos jurídico financieros, seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente.