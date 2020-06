En EDOMÉX no se reportan daños mayores tras sismo de 7.5 con epicentro en Crucecita, Oaxaca: Alfredo del Mazo

•Invita a la población a revisar sus hogares y en caso de detectar alguna cuarteadura mayor a dos centímetros, reportarlo a Protección Civil, al número 800-713-4147.



Toluca, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que en el Estado de México no se reportan daños mayores e incidentes, tras el sismo de 7.5 grados que se registró en el sureste de Crucecita, Oaxaca.



Dio a conocer que hasta el momento se registran cuarteaduras menores en dos hospitales ubicados en Ecatepec y Chalco, los cuales ya están siendo atendidos.



’Quiero informar con respecto al sismo que acabamos de tener hace unos momentos, un sismo de 7.5 grados, con epicentro en el sur de Oaxaca, en Crucecitas, se sintió fuerte y en ese momento se iniciaron los protocolos de emergencia en todo el Estado de México, los reportes que tenemos hasta el momento es que no hay daños mayores, no hay incidentes.



’Solamente algunas cuarteaduras, por lo pronto en dos hospitales, en el IMSS Oriente de Ecatepec y en el Hospital General de Chalco, que son cuarteaduras menores que estarán siendo atendidas’, detalló a través de un mensaje emitido en redes sociales.



Del Mazo Maza destacó que los servicios de emergencia continúan monitoreando en las diversas regiones de la entidad.



Asimismo, hizo un llamado a la población a que revisen sus viviendas y en caso de existir cuarteaduras mayores a dos centímetros, pueden reportarlo a Protección Civil estatal, al número 800-713-4147, para que se realice la revisión correspondiente.



’Queremos hacerle una invitación a todas las familias a que revisen sus casas, a que vean que no haya cuarteaduras en las paredes, no debe de haber cuarteaduras mayores a dos centímetros y tampoco debe haber cuarteaduras en columnas o castillos.



’Si fuera el caso y requieren de revisión profesional por favor repórtenlo a Protección Civil, estaremos muy atentos pada poder hacer una visita e inmediatamente revisar cualquier incidente’, señaló.