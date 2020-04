En el 2021 el PT será el partido que postulará a más mujeres a cargos de elección: Fugio

Por Edmundo Virgen



Una gran multitud de mujeres militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo se dieron cita en el Encuentro Estatal de Mujeres Petistas, el cual concentró a cientos de mujeres procedentes de diversos municipios, quienes de esta forma participaron en las actividades que se organizaron para el Día Internacional de la Mujer, evento en el que las mujeres alzaron la voz y disfrutaron de un show musical.



Representantes populares de gran trayectoria como la senadora de la república Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la comisión Asia-Pacífico; la diputada local Marisol Sánchez Navarro presidenta de la bancada del PT en el Congreso del Estado, así como numerosas lideresas de organizaciones sociales del interior del estado hicieron uso de la voz para condenar la violencia contra la mujer en el hogar, en los centros educativos y en el trabajo.



Cabe señalar que en este evento estuvo presente el dirigente del PT, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez ’Fugio’, y un defensor de las causas justas como José Luis Sánchez González.



En su mensaje la senadora manifestó, que este es un día para reflexionar y valorar la importancia de mantenerse unidas, porque antes no tenían derecho a votar ni a ser votadas, no se les permitía heredar propiedades agrarias, pero la igualdad entre hombres y mujeres debe de darse no por cosas materiales, sino porque somo humanos y debemos tener la oportunidad de vivir sin violencia.



Por su parte Marisol Sánchez recordó en su mensaje a mujeres destacadas que han dejado escrito su nombre en la historia de México; como Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juana de Asbaje y Elvia Carrillo Puerto, entre otras enormes heroínas que dieron su vida en favor de los derechos de la mujer.



’Fugio’ Ortiz en tanto expresó, que en el PT con las mujeres todo y sin ellas nada, resaltando que en el proceso electoral del 2021 este partido será el que postulara a un mayor número de mujeres a cargos de elección popular, porque en el PT está creciendo su militancia y una parte importante la ocupan destacadas mujeres líderes en sus municipios, mujeres de lucha, combativas que quieren un mejor Nayarit.



En tanto José Luis Sánchez González, también precisó que a las mujeres no se les ha regalado nada y durante más de un siglo de lucha, han logrado se les respeten sus derechos y su participación ha sido importante en etapas trascendentales de la historia de México, como la Guerra de Intendencia, la Revolución Mexicana y en la 4 transformación.