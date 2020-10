En el abandono los más necesitados por el Presidente de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Habitantes de diferentes colonias que viven en la pobreza, en la marginación, denunciaron a través de una difusión masiva al alcalde, Fernando Vilchis Contreras, presidente del Municipio de Ecatepec, puesto que no ha atendido necesidades rezagadas y que son prioritarias para sus colonias.



La difusión se realizó en diferentes puntos principales, avenidas, puentes peatonales y casa por casa, con la finalidad de exigir agua potable, pavimentación, seguridad pública alimentos y drenaje.



Entre las colonias más abandonadas por este alcalde las cuales son: Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, Ciudad Cuauhtémoc y la Laguna de Chiconautla como dato histórico.



En entrevista con algunos de los difusores comentaron que en repetidas ocasiones han solicitado la intervención del presidente municipal y que sol da fechas para atenderlos, sin embargo, no ha resuelto ninguna demanda, siendo así el desprecio que se les da por parte del gobierno al pueblo que lo puso en el poder y no están dispuestos a continuar con este tipo de gobernantes.