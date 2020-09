En el caso Ayotzinapa se busca que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 28, SEPTIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que, "se está buscando también que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio".



Destacó que este lunes se está buscando que los detenidos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos.



EL Presidente detalló que con esto se busca que se rompa "el pacto de silencio" que se instauró entre los involucrados en el caso.



Precisó que ha habido avances en la investigación, así como órdenes de aprehensión y que algunos detenidos ya están hablando sobre lo que sucedió.



"Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y, si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal".



Insistió que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército responsables.



"Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad", aseguró.



El sábado pasado, justo cuando se cumplieron seis años de la desaparición de los 43 jóvenes, el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, relató que la actual Administración ha emitido 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, miembros del Ejército, funcionarios de la Procuraduría y miembros del crimen organizado.



Dijo que se está buscando la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, que huyó a Israel y es acusado de torturar a presuntos implicados para construir la "verdad histórica".



Este, además, "robó más de 1.000 millones de pesos (44,7 millones de dólares) del presupuesto de la Fiscalía", denunció este sábado el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.



Por ahora ya están detenidos por irregularidades en la investigación Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, y Blanca Castillo, del Ministerio Público.



El Presidente, explicó que se está llevando una investigación a fondo en el terreno donde se presume se quemaron a los normalistas y en otras zonas cercanas y se han estado localizando cuerpos, restos de restos humamos, en toda el área, "se han hecho muchas visitas, con equipos especializados".



Además aseguró que hay un seguimiento y un compromiso de atender el tema para conocer el destino de los normalistas de Ayotzinapa.



PENDIENTES 5 DE CIEN COMPROMISOS QUE ASUMIO EL DIA QUE TOMO PROTESTA



El Presidente reconoció que a casi dos años de estar al frente del gobierno federal le faltan por cumplir cinco de los 100 compromisos que asumió el día que tomó protesta en el Zócalo de la Ciudad de México.



El Mandatario dedicó casi una hora en repasar la lista de compromisos que dijo es necesario dar a conocer para ’refrescar la memoria’ y demostrar por qué no ha perdido el apoyo de la gente.



’Es muy sencillo, son 100 compromisos, repasar si hemos cumplido o no, también para que los adversarios de los medios y sus jefes sepan por qué la gente nos apoya’, comentó.



Los compromisos que faltan por cumplir son:



Descentralizar el gobierno federal.

Eliminar fideicomisos y cualquier mecanismo para ocultar recursos.

Impulsar fuentes alternativas de energía.

Investigación a fondo del caso Ayotzinapa.

Transferir a comunidades el impuesto que se cobra a las empresas por aprovechamiento de minas.

De acuerdo con López Obrador, su gobierno está avanzando y cumpliendo con los compromisos asumidos a pesar ’del enojo de los conservadores’.



Aseguró además que en las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México está respaldando a su administración y eso ’les molesta mucho a los adversarios, a los que no pagaban impuestos que se sentían dueños de México’.



’Es un país más justo, más digno, un país donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno donde ya no se tolera la corrupción, un país donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados, un país donde se gobierna para todos para ricos y para pobres donde el gobierno no está secuestrado por una minoría, un país donde se está atendiendo al pueblo, está al servicio de los ciudadanos, no a los grupos de intereses creados’, precisó.