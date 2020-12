En el caso Notimex Sanjuana Martínez rebelde, desobedece al presidente de la república, le vale la orden de resolver

CIUDAD DE MEXICO, A 23 Diciembre.-Ayer martes se llevo a cabo la audiencia conciliatoria de la demanda de imputabilidad para resolver la Huelga en Notimex, que hoy cumplió 308 días. Sin embargo, la Dirección de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, encabezada por Sanjuana Martínez, presentó dos recursos dilatorios, con lo que reitera su falta de voluntad política para resolver el conflicto laboral.



La nueva audiencia se programó para el próximo 6 de enero, por lo que NO se cumplirá el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que este fin de año se resolvería la Huelga de 10 meses. Una muestra más de que la titular de Notimex no hace caso ni al primer mandatario de la Nación.



De esta manera, las y los trabajadores seguirán en las calles, en los campamentos del movimiento, durante la Navidad y el Año Nuevo, pese al Semáforo Rojo por la pandemia de COVID-19, que pide a la ciudadanía resguardarse en casa.



Hacemos responsable a la Directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, de la situación de salud que presenten las y los trabajadores en huelga por el contagio de Coronavirus, toda vez que no pueden asumir las medidas de confinamiento hasta que no se solucione el conflicto laboral. Hasta ahora resultaron positivos 7 compañeros, uno de los cuales se mantiene hospitalizado.



En la audiencia de hoy, la representación legal de Notimex no presentó respuesta a la demanda de imputabilidad. Por el contrario, presentó un incidente en el que se desconoce la personalidad jurídica de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea, al asegurar que no se llevaron a cabo elecciones para su nombramiento.



Lo anterior, constituye una intromisión en la vida interna de la organización, lo cual es ilegal y también falso porque todos los procedimiento se llevaron a cabo en tiempo y forma y están acreditados ante la autoridad laboral y cuenta con una toma de nota legítima.



En tanto, el SutNotimex presentó hoy una segunda demanda de imputabilidad, por la revisión contractual y aumento salarial correspondiente al año 2020; la primera fue por violaciones al contrato colectivo de trabajo, y los despidos injustificados. Ante ello, la Dirección presentó un recurso de acumulación de demandas, lo que alarga el proceso de resolución de la Huelga.



La demanda de imputabilidad es el recurso jurídico al que recurrió el SutNotimex, ante la falta de diálogos y acuerdos con la Dirección de Notimex. Con este recurso se pide a la autoridad laboral que determine quién es el responsable del conflicto y a quién le corresponde resarcir los daños.