En el cielo también hay crisis, Interjet vende sin flota

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 25 de mayo de 2020.-En medio de la crisis aérea y turística por los cielos cerrados en buena parte del mundo, y el paro de las actividades económicas, la mexicana Interjet, de la familia Alemán, dejó de operar su flota Airbus que constaba de 66 aeronaves y ha devuelto 59 a los arrendadores.

El pasado 28 de abril operó su último Airbus de matrícula XA-YES que mantenía. Según los portales de aviación nacionales y de Estados Unidos, casi la totalidad están almacenados en el aeropuerto de Goodyear, Arizona. Cuando menos tres ya no tienen matrícula mexicana y uno, el matriculado XA-VIP ya es de Air Canada, firma que concluyó el cambió a C-GFWX.

De la flota de 22 equipos rusos que tenía en desuso y que según informes de la propia aerolínea estaban en proceso de venta por problemas de mantenimiento y refacciones, uno están parado desde 2015; 12 desde 2018; cinco desde el año pasado; uno desde hace más de dos meses, y tres son los que están utilizando.

En el aeropuerto de Toluca, ocho de las aeronaves de fabricación rusa ya están pintadas totalmente de blanco sin los logos de la aerolínea. Las tres matrículas activas con actividad reciente a Cancún y Guadalajara son XA-VER, XA-PPY y XA-VAS.

De acuerdo a información técnica de los aviones básicos de Interjet, pueden volar una distancia de hasta 3,048 kilómetros; sin embargo en el sitio web de la aerolínea se venden boletos para el mes de junio a destinos como Quito, Bogotá, Guayaquil y Lima, cuya distancia es mayor al alcance de sus aeronaves.

De la Ciudad de México a Quito son 3,121 kilómetros; para Bogotá 3,158 km; a Guayaquil 3,180 km y hacia Lima 4,231 km. Todas ubicaciones a donde dichos aviones no podrían llegar sin realizar escalas, y no se encontró detalle de los equipos con los que cubrirán esas rutas.

Recientemente la Profeco hizo público el llamado a la compañía que ha encabezado las quejas, denuncias y multas desde el 2019, para que suspendan los actos que dañen a los consumidores, a lo que Interjet responde que las quejas están en curso y en atención.

El golpe Covid-19 también ha llegado a otras empresas. La calificadora Standard & Poor’s adelantó que, debido a que la reanudación de las operaciones de la industria aérea será más lenta de lo esperado, Aeroméxico tendrá una caída en los ingresos de 53.8 por ciento y un total de ingresos antes de impuestos y depreciación (EBITDA) apenas equilibrado, de 900 millones de pesos en 2020.

’A la fecha de este reporte, la compañía operaba en cerca de 10 por ciento de su capacidad total en medio del confinamiento global y crisis económica, que consiste principalmente en servicios de carga.

’Existe un alto riesgo de que el confinamiento se mantenga durante un período más largo de lo esperado, lo que retrasaría la recuperación en las operaciones de Aeroméxico’, estima la calificadora.

Expone que el proveedor de servicios de transporte y carga aérea con sede en México, Grupo Aeroméxico, mantiene una cartera de rutas bien diversificada, que conecta a México con Estados Unidos y Canadá, así como con algunos países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia.

Opera 10 por ciento de tráfico de pasajeros en comparación con 2019 bajo condiciones económicas difíciles a escala mundial. Al 30 de abril de 2020, el total de pasajeros atendidos entre vuelos nacionales e internacionales disminuyó 36 por ciento a 4.3 millones de 6.8 millones en 2019.

S&P’s anticipa que el EBITDA de la compañía tendrá una fuerte caída, mientras que la recuperación potencial implicará el financiamiento con deuda adicional para compensar los déficit de liquidez.

Considerando lo anterior, el 21 de mayo de 2020, S&P Global Ratings bajó sus calificaciones crediticias de emisor y de emisión en escala global a ’B-’ de ’B+’ de Aeroméxico. También las retira de Revisión Especial por debilitamiento de indicadores y liquidez, al tiempo que las deja perspectiva negativa.

La otra actividad aérea, la de carga, también es golpeada por el Covid-19. El movimiento de carga a través del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) en abril registró solo 22 mil 650 toneladas en movimiento; es decir, 50 por ciento menos en relación al mismo mes de 2019.

De acuerdo con el reporte del AICM, se especificó que la carga transportada en rutas nacionales tuvo un descenso de 57 por ciento, mientras en el ramo internacional la caída fue de 48 por ciento.