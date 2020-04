En el clamor, hasta los suyos urgen a AMLO por un programa de rescate para empresas

Conforme avanzan los días sin que Andrés Manuel López Obrador dé señales de abandonar la tozudez de no dar apoyos fiscales ni económicos a las empresas como sí lo hacen hoy casi todos los mandatarios del mundo en favor de los suyos, en México surgen y se suman todos los días nuevas voces para reclamarle al Presidente ese programa.



Ayer, fue especialmente un día en que se manifestaron estas expresiones.



Así, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados de Acción Nacional; René Juárez, del PRI; Izcóatl Tonatiuh Bravo, de MC y Verónica Juárez Piña, del PRD, con el apoyo de Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC y Miguel Ángel Mancera, de PRD, hicieron un llamado a un Diálogo Nacional ’para salvaguardar la vida de los mexicanos y garantizar el ingreso familiar’.



Para ello, propusieron dos decálogos, uno de salud y otro económico que, con base en la unidad, y al inicio de la declaratoria de la Fase 3 del Covid-19 establezca una agenda urgente de salvamento y acción en ambas áreas.



En lo económico, piden a Andrés Manuel López aplicar 40 mil millones de pesos aprobados para el Insabi, en la atención de los enfermos por el coronavirus a través de privilegiar en la adquisición de equipos e insumos principalmente a empresas mexicanas a fin de impulsar el mercado interno.



De igual forma, le piden establecer un seguro de desempleo que evite que millones de mexicanos pierdan su trabajo en los próximos 4 meses y se eche a andar un Programa de Empleo Temporal, así como un programa de liquidez para pequeños comercios y cooperativas.



Todo ello, en forma paralela a un programa de créditos para liquidez de MiPyMes a través de la Banca de Desarrollo y para diferir durante 4 meses los pagos al Infonavit y Fovissste, junto a un diferimiento fiscal para los pequeños contribuyentes.



Todo ello, se debe apoyar con la protección de la cadena de abasto de básicos a través de evitar abusos en sus precios.



Las cuatro fuerzas de la oposición piden además un programa de emergencia para el sector turismo, en previsión de la reactivación inmediata de hoteles, comercios y servicios una vez concluida la contingencia.



Piden bajar el precio de la energía eléctrica, conforme a la caída del precio del petróleo y establecer una estrategia de seguridad para evitar la violencia y los saqueos.



Y, finalmente, abrir la puerta para que, junto con el paquete económico 2021, que se deberá presentar en septiembre, se inicie el debate de una reforma hacendaria, que aborde los rubros de Ingreso-Gasto-Deuda-Coordinación Fiscal para garantizar el fortalecimiento y viabilidad económica de largo plazo del país.



Todo ello coincide en buena parte con el reclamo de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial quien en la ya famosa carta a AMLO le dice:



’Aprovecho este medio para reiterarle nuestro llamado a que usted y yo trabajemos juntos nuevamente para lograr un gran acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, el sector social y los empresarios; y a que pongamos en marcha un plan de acción de 90 días, con medidas concretas que nos permiten hacer frente a la crisis económica derivado de la pandemia Covid-19.



’Nuestro objetivo (le reitera) es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata, evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se convierta en una de solvencia , y contar con recursos para continuar los importantes programas sociales de su gobierno’.



En este contexto, los gobernadores panistas Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán -autodenominados GOAN-, le solicitan a AMLO siete acciones:



’Estímulos fiscales al sector empresarial por un trimestre; financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas del país; ingreso básico solidario destinado a trabajadores informales; incremento extraordinario a estados y municipios; agilizar el pago de proveedores del gobierno y en la medida de lo posible anticipar las compras; posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta 2021 y apoyo al sector turístico.



En el marco de este clamor, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, afirmó además de los daños de salud producidos por el coronavirus, se encuentra la caída de la economía y consideró que en México la pérdida de empleo puede ser enorme.



Al igual que muchos consideró que ésta es una crisis sin precedentes:



’En tiempos de responsabilidades extraordinarias de los gobiernos, el Congreso es el respirador de la democracia, que debe mantener vivas las funciones básicas de representación y supervisión…



’Existen en la historia de la humanidad sucesos críticos que cambian nuestra vida y representan retos enormes que sólo en unidad podemos superar. En estos momentos estamos ante una situación así, por esta enfermedad infecciosa descubierta de manera reciente’, enfatizó.



Convocados por ella para debatir la responsabilidad del Congreso ante esta pandemia, los representantes en México del Banco Mundial, CAF, BID y Cepal pidieron a López Obrador proteger a empresas y empleos ante los efectos del Covid-19.



Durante el conversatorio ’La economía en tiempos del COVID-19, diagnóstico y propuestas de los organismos internacionales’, promovido por la diputada Rojas, se destacó la necesidad de proteger a las empresas y los empleos, con el objetivo de mantener los ingresos de las familias y evitar un colapso en el sistema financiero.



A su vez, el líder nacional minero, senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, se sumó a todas las voces anteriores y pidió a López Obrador dar respuesta al reclamo de un seguro de desempleo para no dejar en el desamparo a quienes han sido despedidos en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Le indicó que organismos internacionales consideran que el golpe al empleo derivado de la pandemia no tendrá precedente y que el FMI estima incluso que México llegará a tres millones de despedidos.



A su vez, José Narro Céspedes, también senador de Morena, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, indicó que, ante la pandemia, los problemas del campo se agravan no sólo por la sequía y la escasez de semilla para sembrar sino por la poca cosecha del año pasado que, aunada al problema de salud del coronavirus, el campo comienza a descapitalizarse.



Dentro de este grupo de senadores de Morena, el coahuilense Armando Guadiana Tijerina, presidente de la comisión de Energía del Senado, impulsa un punto de acuerdo de urgente resolución para pedirle a López Obrador una estrategia económica de ayuda a Pymes.



Entregado a la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, el punto En el documento que se entregó a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el punto de acuerdo sugiere que las secretarías de Hacienda y de Economía, elaboren un plan económico de financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas para que, a través de un fondo de Nafinsa- Bancomext, se operen al menos 100 mil millones de pesos en este apoyo.



Se puede ejecutar a través de la banca comercial, dijo, y crear un plan fiscal para diferir el pago de impuestos por 120 días en los anticipos del impuesto sobre la renta.



En este mismo contexto, la senadora de Acción Nacional, María Guadalupe Saldaña, pide a AMLO se difieran también las cuotas obrero-patronales al IMSS e Infonavit durante abril, mayo y junio de 2020.



