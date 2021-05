En el Día de la Libertad de Prensa asesinan al periodista Benjamín Morales

El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio periodístico organizado de México titulado: ’EN EL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA ASESINAN AL PERIODISTA BENJAMÍN MORALES HERNÁNDEZ EN SONOYTA, SONORA’, mismo que reproducimos textual:



’Sus familiares reportaron su desaparición la tarde del domingo 2 de mayo después de haber perdido todo contacto con el comunicador e hicieron saber que denunció haber recibido amenazas ./El cuerpo del reportero presentaba varios impactos de bala; sobre el mismo se encontró una cartulina cuyo mensaje no fue revelado por las autoridades. /Su cadáver fue localizado en el ejido Morelia a la altura del kilómetro 167 de la carretera Sonoyta-Caborca, a un lado estaba su vehículo con el motor encendido. /El reportero Benjamín Morales Hernández cubría las fuentes policíacas para el portal de Noticias Xonoidag.



Cuando el gremio periodístico organizado de México había emitido su Comunicado Conjunto con referencia al Día Mundial de la Libertad de Prensa y dábamos cuenta de que en un periodo de cinco meses no se había cometido un crimen mortal de un colega, los enemigos de las libertades primarias asesinaron al colega sonorense Benjamín Morales Hernández, antes lo amenazaron y secuestraron.



El cuerpo del colega fue localizado este lunes, en la víspera había sido reportado como desaparecido y de haber recibido amenazas, como oportunamente lo informó José Alfredo Ochoa, secretario General de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. FAPERMEX.



Benjamín Morales Hernández de 50 años de edad se desempeñaba como reportero de las fuentes policíacas del portal de Noticias Xonoidag. El vehículo del periodista, una Pick Up GMC Sierra blanco, de modelo reciente, se encontraba al lado del cadáver con el motor encendido.



La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó el hallazgo de un hombre sin vida, con varios impactos de bala, así como un mensaje cuyo contenido no reveló.



Efectivos de la división Carreteras de la Guardia Nacional informaron que el cuerpo de Morales Hernández, fue descubierto a la altura del kilómetro 165+200 de la Carretera Internacional alrededor de las 6:40 horas de este lunes, cuando se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa.



Por su parte la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que el comunicador fue secuestrado la tarde del domingo pasado y que apenas el sábado anterior había recibido amenazas contra su integridad.



Agregó que con intención de esclarecer el homicidio y dar con los responsables se siguen diversas líneas de investigación que abarcan los ámbitos personal, familiar y laboral de Morales Hernández, así como los indicios recolectados en el lugar, entre los que figura un mensaje escrito sobre una cartulina.



La delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República fue notificada para el caso de que le resulte competencia.



Con el crimen del colega sonorense Benjamín Morales Hernández, de acuerdo al monitoreo permanente que con toda responsabilidad mantenemos actualizado, arroja la siguiente sumatoria de terror: en lo que va de 2021 un asesinato de un periodista.



En lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López suman 35 asesinatos: 28 periodistas, 2 locutores, 2 trabajadores de prensa, 1 familiar y 2 escoltas.



De 2000 a la fecha, han ocurrido 272 asesinatos: 231 periodistas; 4 locutores: 12 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.



En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 338 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 293 periodistas; 4 locutores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.



Además 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



El Gremio organizado de México, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; el Club Primera Plana, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, al igual que los familiares, colegas y ciudadanos sonorenses, además de lamentar el proditorio asesinato del colega Jaime Benjamín Morales Hernández, en forma enérgica exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno llevar ante los tribunales tanto a los autores materiales como a los intelectuales, parar esta ola de violencia contra los comunicadores al acabar con la vergonzosa impunidad que nos agobia ¡Ya Basta!



Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Psta. Juan Ramón Negrete Jiménez y Psta. Óscar Manuel Alvizo Olvera, presidente del Consejo directivo y presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE: Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP: Lic. José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.