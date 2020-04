En el día de su santo, el Papa regala respiradores ’salva vidas’ por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 23 abril, 2020.-El papa Francisco no está para fiestas en estos días, pero celebró a su manera su onomástico, que se cumple hoy, día de San Jorge el mártir muerto en el año 303, por no haber negado la fe. Así, por orden del pontífice se entregarán algunos respiradores en Rumania, España e Italia, países afectados por la pandemia de Coronavirus.

San Jorge mártir, fue una de las víctimas de las persecuciones anticristianas desatadas por el emperador romano Diocleciano. Francisco recordó al mártir de la tradición cristiana, representado protegido por la Cruz y que mató al dragón que devoraba a la gente, trayendo a nuestros día el símbolo de que la fe con acciones triunfa sobre el mal.



Por ende, Francisco hizo una donación de respiradores, equipo médico y material para cuidados intensivos. Se trata también de máscaras, antiparras protectoras para los médicos y enfermeros, guantes quirúrgicos, entre otros materiales.





Los regalos se entregarán a partir de hoy a hospitales de la ciudad de Suceava, Rumania, lugar de un brote de coronavirus en el país, donde se esperan 5 respiradores de última generación; otros 2 irán al hospital de Lecce, Italia, y 3 a Madrid, España.



El cardenal Konrad Krajewski, Limosnero Apostólico, dijo a Vatican News, que en un día especial para Jorge Mario Bergoglio es significativo que en cambio de recibir regalos, sea él quien los done a otros. El brazo derecho de la caridad del Papa relató sobre la inminente entrega que él llama ’un abrazo del Papa en una situación difícil para todo el mundo’.



’Rumania está experimentando una verdadera emergencia, en la pequeña ciudad de Suceava, ubicada al noreste del país, donde irán los respiradores, hay casi un 25% del contagio total a nivel nacional. La ciudad, que está situada en la región más pobre del país y de la Unión Europea, junto con varios municipios de los alrededores, está en cuarentena’.





En Rumania hay más de 527 víctimas y casi 10 mil infectados. Los respiradores y todo el material donado por el Pontífice serán transportados por un vuelo en el que viajará también un equipo de once médicos rumanos y seis trabajadores sanitarios, enviados el 7 de abril por el gobierno de Bucarest al hospital de Lecco para trabajar junto a Italia en el momento más duro de la batalla contra el coronavirus, informó el Vaticano.



Por otro lado, se enviarán tres respiradores a Madrid que serán recibidos por la Nunciatura que, junto con el Cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de la capital española, decidirán el destino de los aparatos, probablemente serán enviados a los hospitales más pobres.



España es uno de los países más afectados por el brote de Covid-19 en Europa, el número de infectados supera los 208.000, los muertos son más de 21.000 y casi 86.000 los que se han curado del Coronavirus.



Dos respiradores para el hospital de Lecce, sur de Italia, serán entregados hoy por el propio Cardenal Krajewski. En el viaje de regreso al Vaticano, el ‘cardenal de los pobres’ se detendrá en Nápoles para recibir las medicinas para los sin techo de Roma. Unos días antes de Pascua, dos ventiladores pulmonares, dispositivos médicos para médicos y enfermeras, pero también huevos de Pascua, llegaron directamente del Vaticano al hospital Cotugno de Nápoles.



El pasado 27 de marzo, el Papa había donado 30 respiradores repartidos en algunos hospitales de las zonas más afectadas por la pandemia de Coronavirus en Italia, el segundo país en el mundo con el mayor número de contagios, hasta ese momento.