En el Día del Bombero, la jefa capitalina consideró mayor sensibilidad para evitar que se vulnere a este sector

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

SABADO, 22, AGOSTO, 2020, 13:38 hrs.

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los vendedores ambulantes del Centro Histórico en situación de vulnerabilidad serán reubicados en espacios donde esta actividad esté permitida.



Durante la conmemoración del Día del Bombero, la mandataria capitalina comentó que este sábado se abordó el tema durante el Gabinete de Seguridad y agregó, debe existir mayor sensibilidad para evitar que se vulnere aún más a este sector de la población.



’Hay un bando en el Centro Histórico, que debe cumplirse y en particular ahora con el Semáforo Naranja, también se está permitiendo vender solamente algunos días a la semana.



Evidentemente los policías cumplen con una función de ordenamiento, pero no puede permitirse bajo ninguna circunstancia un abuso’, dijo.



Agregó que su administración busca romper con los intermediarios en los apoyos que se dan a través de los liderazgos.



Al respecto, agregó que un líder fue denunciado por los propios comerciantes, el cual les hacía firmar documentos en donde estaban obligados a dar la mitad del apoyo otorgado por el Gobierno de México, el cual alcanza los 25 mil pesos.



DE ACUERO, PROHIBIR VENTA DE ALIMENTOS CHATARRA



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó estar de acuerdo con la propuesta de prohibir la venta de alimentos chatarra presentada en el Congreso local.

La propuesta presentada el por morenista Miguel Ángel Macedo, pretende impedir la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad en escuelas y establecimientos comerciales.



’El día de ayer estuve platicando con el Consejero Jurídico, ellos están planteando que sea una de las esencias de esta ley, es que no se pueda vender en las escuelas, comida llamada comida chatarra, porque hasta ahora hay lineamientos, pero no hay una prohibición expresa’, dijo en conferencia de prensa.



Agregó que deben existir lineamientos en torno a los alimentos en específico que entrarían en esta prohibición, así como la reorientación de los anaqueles de este tipo de productos en tiendas y centros comerciales.