En el día del Socorrista, Cruz Roja Mexicana enfrenta el mayor reto humanitario por el Covid-19 : Suinaga

CIUDAD DE MÉXICO.- 24 junio 2020.En el marco del Día del Socorrista, el Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas señaló que la pandemia del Covid19 significa uno de los mayores retos humanitarios a los que se ha enfrentado el voluntariado de Cruz Roja Mexicana en todo el país.



Mencionó que son más 17 mil paramédicos y personal de la salud de la institución, quienes están haciendo su máximo esfuerzo en todo el país para apoyar a las y los mexicanos afectados por el nuevo coronavirus.

’

La preparación de nuestros socorristas nos ha permitido trasladar en ambulancias a más de 10 mil personas sospechosas y confirmadas de Covid19 a hospitales especializados con el apoyo de 284 ambulancias equipadas con cápsulas de bioseguridad, las cuales se han distribuido en las 32 delegaciones estatales’, dijo.



Destacó el trabajo de las y los voluntarios porque son personas con convicción que anteponen su labor humanitaria por encima de cualquier interés y eso nos enorgullece. Son mujeres y hombres que merecen, toda nuestra admiración, porque están en el frente de la batalla salvando vidas.



La labor de nuestros paramédicos, indicó, son una esperanza de vida para miles de personas en momentos en que no cesa la propagación del virus en los estados del país.



Actualmente las emergencias demandan redoblar los esfuerzos de nuestros voluntarios, porque no solamente están trabajando en apoyo a la pandemia, también entregaron 66 toneladas de ayuda humanitaria hace unos días a los pobladores afectados de los estados de Yucatán, Tabasco y Campeche, tras el paso de la tormenta tropical, Cristóbal y hoy nuestros voluntarios, siguen auxiliando a las comunidades afectadas por el sismo ocurrido la víspera en el estado de Oaxaca; están trabajando para aliviar el sufrimiento de las personas, preciso el Titular de Cruz Roja Mexicana.



Aseguró que los daños en la salud que está ocasionando la pandemia han alcanzado a nuestro personal. A la fecha, han adquirido el virus 57 personas de la institución, 27 paramédicos, 13 del área médica y 17 de áreas administrativas. Lamentablemente se han registrado cuatro decesos a nivel nacional a causa del Covid19.



’Esta es la parte más dolorosa, la que impacta y cala en el alma de nuestro voluntariado. No hay palabras para consolar a familiares y seres queridos de aquellos voluntarios que ya no están con nosotros. Estarán siempre en nuestra memoria como personas que dieron su vida por la causa humanitaria de esta institución y así los recordaremos como gente extraordinaria’, subrayó.



Sobre las agresiones de las que han sido objeto las y los voluntarios de Cruz Roja, y en general el personal sanitario, Suinaga Cárdenas manifestó su indignación por los ataques físicos, emocionales y verbales contra los paramédicos, los cuales dijo son producto de la ignorancia y de acciones irracionales de algunas personas, por lo que llamó a la sociedad a respetar su labor humanitaria.



Fernando Suinaga mencionó que la emergencia sanitaria ha obligado a trabajar a la institución en varios frentes. El área del voluntariado y juventud, enfocaron sus esfuerzos en sensibilizar a la población con medidas preventivas para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Repartieron cubre bocas, aplicaron gel antibacterial y tomaron temperatura a personas en la Ciudad de México y otras entidades.



En las comunidades más apartadas de las zonas urbanas trabajamos en Tabasco, Chiapas, Puebla y Oaxaca, ofreciendo orientación e información para que los pobladores conozcan medidas preventivas e identifiquen los síntomas del coronavirus. También con la población migrante se aplicaron protocolos ofreciéndoles la toma de signos vitales y apoyos básicos en primeros auxilios.



Suinaga Cárdenas, informó que en total, desde hace cuatro meses, la institución ha beneficiado a nivel nacional a más de 277 mil personas en apoyo a la pandemia que vive nuestro país. Estas acciones forman parte de la determinación de las mujeres y los hombres de Cruz Roja Mexicana, porque su pasión es estar cerca de las y los mexicanos que más la necesitan.



En este marco, Cruz Roja Mexicana presentó los nuevos uniformes que portarán las diferentes áreas operativas de la institución. Fernando Suinaga justificó la renovación de la imagen institucional, porque desde hace 20 años se cuenta con el uniforme y cada vez son más las instituciones, privadas y algunas de gobierno, que cuentan con uniformes similares a los que utiliza el personal de Socorros.



Señaló que los nuevos uniformes tienen que ver con tres premisas fundamentales para la labor del voluntariado. Identidad, porque nuestros más de 46 mil voluntarios en todo el país portarán con orgullo el uniforme como una característica de unidad; seguridad, porque la labor de nuestros voluntarios implica riesgos y ante esta situación el correcto uso del uniforme brindará respeto y seguridad en su labor y confianza de la población hacia los servicios y la atención del voluntariado siempre con profesionalismo y calidad ante las emergencias.



Durante el evento, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, entregó reconocimientos post mortem al personal de la institución que ha fallecido a causa del Covid19. Se trata de Alberto Berrelleza Herrera, voluntario de la delegación local los Mochis, Sinaloa; el Dr. Ignacio Góngora Lizama, presidente del consejo local de la delegación Iguala, Guerrero; la Técnica en Urgencias Médicas, Miriam Cantú Camarillo, voluntaria de la Delegación Local de Monclova, Coahuila y el Técnico en Urgencias Médicas, Mario David González la Madrid, voluntario de la delegación local de Mexicali, Baja California.



También recibió reconocimiento el paramédico, Abdiel Alejandro Martínez García, Técnico en Urgencias Médicas de Huixquilucan, Estado de México, quien fue víctima de agresiones físicas, el pasado 20 de mayo, por familiares de un paciente que falleció a causa del Covid19.



En el evento, estuvieron presentes el director general de Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy; el coordinador nacional de Socorros, Isaac Oxenhaut Gruzko y el subdirector nacional de Delegaciones, Horacio López Flores.