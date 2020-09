´En el Día Mundial del Alzheimer´, se estima que hay 1.5 de personas viviendo con este padecimiento

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 20, SEPTIEMBRE, 2020, 11:08 hrs.

´DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER´

GABRIELA ROJAS

Las demencias representan un problema de salud pública en México y cada tres segundos se presenta un caso en el mundo, siendo el Alzheimer el tipo más común con más del 60 por ciento de todos los casos.

En México se estima que hay 1.5 millones de personas viviendo con este padecimiento, de las cuales alrededor de 100 mil están en la Ciudad de México. Para el 2050 esta cifra se ubicará en 3.7 millones’[1], advirtió Regina Altena, Presidente y Directora de Centro Mexicano Alzheimer, A.C.



En el Día Mundial del Alzheimer y bajo el lema ’Hablemos de demencia’, esta conmemoración es la oportunidad para conectarse con el Alzheimer y ayudar a las personas mayores con demencia a una mejor calidad de vida buscando acceso a las terapias farmacológicas que hacen más lento el progreso del padecimiento, pues, aunque no hay cura hasta el momento, sí existe tratamiento.



El Alzheimer es una enfermedad con un proceso degenerativo, progresivo e irreversible que afecta las partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el lenguaje.



El factor de riesgo para padecer Alzheimer es la edad. A mayor edad existe mayor probabilidad para sufrir algún tipo de demencia, por lo que hay que considerar que en México hay 15.4 millones de personas mayores de 60 años, según datos del INEGI, por lo que es necesario que las personas mayores y sus familiares pongan especial atención a los primeros signos de la enfermedad.



La etapa temprana muy frecuentemente pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino y los síntomas más comunes incluyen:

• Olvido de las cosas

• Pérdida de la noción del tiempo

• Desubicación espacial, incluso en los lugares conocidos



Etapa intermedia

A medida que la demencia evoluciona, los síntomas se vuelven más evidentes:

• Olvidan acontecimientos importantes y los nombres de las personas

• Se encuentran desubicadas en su propio hogar

• Manifiestan cada vez más dificultades para comunicarse

• Requieren apoyo para el aseo y cuidado personal

• Sufren cambios de comportamiento



Etapa tardía

En esta etapa de la enfermedad, la dependencia e inactividad son casi totales. Las alteraciones de la memoria se tornan graves y los signos físicos.

• Hay una desubicación mayor en el tiempo y en el espacio

• Existen dificultades para reconocer a familiares y amigos

• Hay una dependencia para realizar labores como el cuidado personal

• Hay dificultades para caminar

• Existen alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones



Regina Altena explicó que la enfermedad puede presentarse en una forma temprana que se llama Alzheimer familiar o genético a partir de los 45 años y existe la relacionada a la edad que se denomina Alzheimer esporádico que aparece entre los 60 y 70 años con una prevalencia del 7% por ciento, presentándose después de los 85 años en más del 40%.

Añadió que es una enfermedad de muy larga duración 5, 10 o 20 años y que afecta a toda la familia. El impacto es tan fuerte en la familia que los familiares y el cuidador primario pueden colapsarse. Ahora, con el confinamiento por COVID-19, hay que tener mayor cuidado del paciente y acompañarlo más cercanamente.

Las personas que padecen Alzheimer pertenecen a un grupo de alto riesgo ante el COVID-19 y por lo tanto las medidas de prevención deben extremarse en ellos como son: el lavado de manos, evitar contacto con muchas personas, cuidando de no tocarse la cara y ojos con las manos. Además, las personas que estén en contacto con el paciente deben extremar cuidados para no transmitir la infección utilizando cubrebocas y caretas

Finalmente, Regina Altena dijo que los familiares y cuidadores no están solos y se deben acercar con organismos que puedan brindarle apoyo y contención como es el caso del Centro Mexicano Alzheimer A.C., una institución no lucrativa enfocada a proporcionar tratamiento no farmacológico a personas con demencia, apoyar psicológicamente a sus familias y brindar difusión del tema para generar conciencia. En la actualidad es el único centro de día que está atendiendo a sus pacientes y familiares de manera virtual mediante terapias de estimulación en tiempo real desde el inicio del confinamiento en nuestro país. Las terapias en línea para personas mayores y familiares son de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.



Para la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer 2020, el Centro Mexicano Alzheimer A.C. ofrecerá del 21 al 25 de septiembre de 2020 el Festival Conéctate al Alzheimer con actividades para concientizar, dar a conocer y ayudar en el manejo de las demencias.



Las actividades podrán seguirse en de forma virtual en https://www.facebook.com/CentroMexicanoAlzheimer