En el Día Mundial del Turismo: Las políticas públicas deben apoyar a la reactivación de esta industria: Paola Félix Díaz

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 27, SEPTIEMBRE, 2020, 14:05

TURISMO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



La celebración del 40 aniversario está enmarcada por el sentido de la oportunidad, la pandemia es una circunstancia muy desafortunada en varios términos, pero no es más fuerte que nuestra voluntad y que el sector turístico, así lo externó, Paola Féliz Díaz, Directora del FMPT de la CdMx.



Vamos a superar la derrama económica de 113 mil 113 millones de pesos, juntos, el gobierno, el sector turístico y la ciudadanía vamos a salir de este bache.



El distintivo dará certeza a los viajeros de que la CDMX es un destino seguro, para que viajen con seguridad.



Hoy se puede tener la certeza de que es un destino seguro en varios ámbitos, ya que toda la cadena de valor turística está certificada.



Con orgullo se puede decir que la industria turística es el rostro amable que se muestra al mundo.



La Pandemia ha sido lo más fuerte que ha vivido la ciudad de México.



Hoy es importante acordarnos de la trascendencia del Turismo como actividad prioritaria para el desarrollo de los pueblos.



Hoy, el turismo seguro es de gran importancia para la industria turística.



Un paso para su reactivación es generar la confianza.



El sector necesita ayuda y sus usuarios necesitan incentivos.



En el marco de esta conmemoración se reconoce los esfuerzos del Secretario Mackinlay y de la Directora, Paola Félix Díaz.



Reitera su apoyo a las políticas públicas que ayuden a la reactivación de esta industria.



Rafael García: Habla en nombre del sector empresarial turistico de la Cdmx.



Expresa su solidaridad a las personas que han padecido la enfermedad del Covid 19.



El turismo genera el 8.4 del producto interno bruto Mundial.



La Ciudad tiene una vocación natural creciente hacia el turismo.



Este año, debido a la pandemia este sector sufrirá la peor crisis de su historia.



Lo que traerá algunas quiebras de empresas en este sector.



Destaca el apoyo y trabajo del Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de turismo, encabezada por Carlos Mackinlay.



Reconoce a Paola Félix Diaz, por promover esta ciudad e impulsar para que se reconozca a la ciudad con el distintivo Safe Travel.



No ha sido fácil la recuperación, pero juntos saldremos adelante.



La hotelería y el turismo seguirán siendo un factor primordial para conocer el mundo.



Conozcamos primero México y hablemos bien de él.



Carlos Mackinlay, Secretario de Turismo de la CdMx: sin duda, la sorpresa e incredulidad fue la primera reacción que tuvimos cuando hoteles y restaurantes cerraban sus puertas; aviones no despegaban y cientos de miles de turistas quedaron varados en diferentes lugares buscando vías para regresar a sus países.



Durante esta crisis, el sector turístico se solidarizó.



Ha sido, es y seguira siendo el apogeo de la promoción on line.



Al menos 15 segmentos del sector presentaron protocolos y lineamientos que fueron revisados, corregidos y publicados ya.



A lo largo de estos meses el trabajo del gobierno de la ciudad ha sido incansable

la Jefa de gobierno ha dedicado tiempo y esfuerzo en la salud.



El timbre de seguridad turística, otorgado a los establecimientos que ya han abierto las puertas.



Ya son cerca de 8 mil los establecimientos que estarán recibiendo este timbre y el sello Save Travel.



Estas dos certificaciones nos permitirá recuperar los altos niveles de ocupación.



Este año se dedica al turismo rural.



Las nuevas tendencias marcaran el turismo al aire libre.



Al secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real le reconoce su labor para fortalecer el turismo.



A Rafael García le agradece el apoyo y coordinación con las diferentes cámaras que integran el sector turístico de la ciudad.



Dr. José Alfonso Suárez del Real: para el gobierno de la ciudad, encontrarnos aquí, es un gran honor y, sobre todo, a efecto de celebrar que el turismo sigue vivo y sobrevivirá a todas las tragedias que puedan ceñirse sobre el ser humano.



México es turismo, la ciudad es turismo, pero México tiene un distintivo que nadie me puede arrancar: la hospitalidad.



Prueba de ello ha sido el extraordinario apoyo que hemos recibido de parte de todos los que están representados aquí.

La ciudad se siente muy orgullosa de sus empresarias y empresarios.



La ciudad está para construir junto a ustedes, los representantes de la industria de chimeneas, a la reconstrucción y la nueva forma de hacer turismo.



El próximo año debemos de tener en mente la celebración lunar de la ciudad de México, que lleva presente la imagen de la igualdad, de las imágenes duales.



El próximo año estará rememorando la defensa de México-Tenochtitlan.



Esperemos que para esas festividades la medicina y el mundo nos permita reestablecer la vida social y económica de esta gran ciudad.



Por lo pronto sigamos juntos en solidaridad.



Reconoce el trabajo que han llevado a cano tanto en el Congreso de la Ciudad, a través de Patricia Báez, así como Paola Félix Diaz y Carlos Mackinlay quienes han estado en todo momento preocupados y ocupados en cómo salir adelante.



Gracias y enhorabuena a quienes han recibido los primeros distintivos fe estos sellos.