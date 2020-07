En el Edoméx 23 mil 711 personas se recuperan de COVID-19

Puntualiza que son 45 mil 239 mexiquenses los que han resultado negativo a la prueba de COVID-19.



Toluca, Estado de México, 15 de julio de 2020. La oportuna atención, así como el compromiso y entrega del personal de la Secretaría de Salud del Estado de México, ha dado como resultado que 23 mil 711 personas positivas a COVID-19 fueran dadas. Asimismo, autoridades informan que actualmente se tienen 44 mil 117 casos confirmados.



Al corte de las 20:00 horas, la dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, detalla que se encuentran 10 mil 669 personas en resguardo domiciliario, esto debido a que son positivos al virus SARS-CoV-2, pero no presentan síntomas que requieran hospitalización, por lo que se mantienen en vigilancia epidemiológica y contabiliza a 16 mil 241 como casos sospechosos.



La dependencia indica que hasta el día de hoy han fallecido 6 mil 915 mexiquenses, de los cuales 5 mil 439 perecieron en el territorio estatal y mil 476 en otros estados de la República mexicana.



Puntualiza que actualmente se encuentran mil 414 personas hospitalizadas y mil 408 mexiquenses reciben atención por COVID-19 en otros estados e informó, que hasta el día de hoy la cifra de casos que dieron negativo al virus SARS-CoV-2 asciende a 45 mil 239 mexiquenses.



El Estado de México aún se encuentra en semáforo rojo por lo que autoridades exhortan a la población a no reducir las medidas preventivas sanitarias como son lavarse las manos de manera frecuente, mantener distancia de un metro a metro y medio entre una persona y otra, evitar tocarse la cara con especial atención en nariz, boca y ojos, así como el uso de cubrebocas.



Asimismo, reitera el llamado a quedarse en casa y, ante la reapertura de algunos negocios no esenciales, a tomar todas precauciones, no saludar de mano, beso o abrazo, estornudar de etiqueta, es decir utilizar el ángulo interno del brazo y/o cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable.



La Secretaría de Salud recuerda que a partir del 31 de enero habilitó una línea de atención en el número 800-900-3200, donde la población puede contar con información sobre la pandemia, recibir orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o apoyo psicológico.