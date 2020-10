En el Edoméx se fortalece la política social con programas como el Salario Rosa, alimentarios, educativos y de salud: Alfredo del Mazo

Rinde mandatario estatal su Tercer Informe de Resultados, donde destacó que en tres años de gobierno, la política social ha permitido apoyar a más de 5 millones de mexiquenses, donde seis de cada 10 son mujeres.

• Señala que el Salario rosa es un programa que simboliza el compromiso de su administración con el desarrollo, crecimiento y oportunidades de las amas de casa.

• Destaca el impulso de acciones educativas, salud, apoyo a personas con discapacidad y de la tercera edad a través del DIFEM, así como la entrega de casi 32 mil títulos de propiedad, entre otras.



Toluca, Estado de México, 26 de octubre de 2020. Ante los retos que tendrán que enfrentar los mexiquenses por la nueva normalidad, el Gobierno del Estado de México fortalece la política social para que las familias tengan más oportunidades de desarrollo, con programas educativos, alimentarios, así como del rubro de salud y el Salario rosa, afirmó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



’Hacia delante, la política social responderá a los retos que las familias mexiquenses enfrentarán en el contexto de la nueva normalidad. Fortaleceremos cada programa alimentario, educativo, cultural y de salud que sirva al bienestar de las familias, porque nuestro compromiso es, ha sido y será, que nada detenga las oportunidades, los avances y el desarrollo de las familias del Estado de México’, expresó.



Durante un mensaje que llevó a cabo con motivo de su Tercer Informe de Resultados, el Gobernador Alfredo Del Mazo manifestó que con corresponsabilidad, solidaridad y trabajo en equipo con los mexiquenses, la estrategia Familias Fuertes ha hecho de la política social una filosofía de su Gobierno, mediante la cual se garantizan los derechos sociales de la población.



Destacó que los diferentes programas de Familias Fuertes han demostrado su eficacia para reducir la pobreza y la desigualdad.



Para lograr este objetivo, informó que se aumentó en 15 por ciento el presupuesto destinado a acciones sociales y por tercer año consecutivo el 70 por ciento del gasto programable se asignó en inversión social, lo que ha permitido atender a más de 5 millones de beneficiarios, donde seis de cada 10 son mujeres.



El titular del Ejecutivo estatal indicó que uno de los programas sociales que tiene un efecto multiplicador en el bienestar de la familia, es el Salario rosa, el cual, dijo, simboliza el compromiso de su administración con el desarrollo, crecimiento y oportunidades de las amas de casa del Estado de México.



Puntualizó que este programa se ha convertido en la estrategia con mayor impacto en la reducción de la desigualdad.



Agregó que ante la situación vivida por la pandemia por COVID-19, su Gobierno no se detuvo, por lo que en el confinamiento se adelantó la entrega de apoyos de Salario rosa a 251 mil mujeres, además, en julio se comenzó con la entrega virtual del programa.



Asimismo, dio a conocer que con la incorporación de ocho vertientes a Familias fuertes: Salario rosa, y con el inicio de un programa de capacitación para el autoempleo, se han beneficiado a más de 110 mil mujeres.



’La mejor forma de reconocer su esfuerzo, es mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y garantizando su derecho a un ingreso, a una mejor alimentación, a servicios educativos y de salud, así como a la dignificación de sus viviendas’, apuntó.



’Nuestro mayor reconocimiento a los esfuerzos de las mujeres más comprometidas, más trabajadoras y más dedicadas: a las amas de casa del Estado de México’, comentó.



De igual forma, Del Mazo Maza reconoció la labor que desempeña el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM), donde agradeció el corazón, pasión, sensibilidad y entrega de su esposa Fernanda Castillo de Del Mazo, quien encabeza las labores que lleva a cabo esta dependencia.



Al respecto, puntualizó que en tres años el DIFEM ha entregado 319 millones de desayunos y raciones escolares para cerca de 700 mil estudiantes.



Mientras que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se consolidó como la instancia que protege los derechos de los menores de la entidad, instancia que ha ofrecido más de 9 mil 500 asesorías jurídicas, además de contribuir a que más de 376 pequeños se reintegraran a sus familias y 263 encontraran un nuevo hogar.



Con la finalidad de apoyar a los adultos mayores, este sector ha recibido por parte del DIFEM más de 162 mil servicios, y antes de concluir el año se pondrán en operación 12 Casas de Día, con las cuales se contará con 240 unidades de atención convirtiéndose en la red más grande del país dedicada a las personas de la tercera edad.



Asimismo, más de un millón de personas que sufren alguna discapacidad han sido atendidas en 110 unidades de rehabilitación, y junto con los DIF municipales se brindaron más de 925 mil consultas y cerca de 5 millones de terapias.



Este año, para atender la reincorporación social de las personas con discapacidad también se mejoraron los servicios en 11 unidades de atención, se equiparon 18 y se incrementó la cobertura de los Centros de Atención Múltiple.



Por sus avances y resultados, el DIFEM pasó del lugar 31 al tercero en el Índice de Desempeño del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que esta dependencia es un pilar fundamental de la política social del Estado de México.



El mandatario estatal puntualizó que para mejorar la alimentación de los mexiquenses, en tres años se han entregado más de 13 millones 300 mil canastas alimentarias para adultos mayores, niños indígenas, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, donde cuatro de cada cinco beneficiarios del programa son mujeres.



También destacó que este año se incrementó en 16 por ciento con respecto al ejercicio anterior, en beneficio de más de 760 mil mexiquenses.



GOBIERNO QUE NO SE DETIENE



En materia educativa, Del Mazo Maza reconoció el esfuerzo, entrega y compromiso que ha hecho la comunidad escolar para salir adelante ante las nuevas circunstancias que trajo la pandemia.



’Hago un reconocimiento a la labor de las y los maestros mexiquenses quienes, con resiliencia y determinación, durante los meses pasados y al día de hoy respaldan e impulsan a sus alumnos. Su trabajo, junto con el de las madres y padres de familia, ha sido fundamental para superar el reto actual, y será la base para que este año escolar, este ciclo escolar, que inició a distancia, sea exitoso’, señaló.



Detalló que en este rubro se han rehabilitado 3 mil 200 escuelas, además de construir más de 4 mil 800 espacios educativos, capacitar a más de 97 mil docentes, otorgar 9 millones de paquetes de útiles escolares, invertir más de 2 mil 200 millones de pesos para más de 417 mil becas, de las cuales, seis de cada 10 son para mujeres, y a través del programa de Educación dual se mejoró la empleabilidad de más de 8 mil 600 jóvenes universitarios.



Estas acciones, dijo, permitieron obtener avances como el fortalecer el rendimiento en matemáticas, aumentar el índice de absorción, mejorar la eficiencia terminal y reducir la deserción escolar en educación media superior.



El Gobernador Del Mazo Maza afirmó que su Gobierno no se detiene por lo que este año, a pesar de los desafíos, el sector salud continuó con la operación cotidiana, por lo que se aplicaron más de 30 millones de dosis de vacunas y se rehabilitaron 432 unidades médicas de primer nivel de atención, lo que representa el 35 por ciento de este tipo de centros de salud.



Agregó que para garantizar la certeza jurídica del patrimonio de las familias de la entidad, se han entregado cerca de 32 mil títulos de propiedad, más de 54 mil apoyos para la vivienda, de los cuales, siete de cada 10 son para mujeres, así como 51 mil 400 apoyos de construcción para más de 200 mil mexiquenses.