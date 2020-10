En el Estado de México atienden caravanas regularizar tu patrimonio

Toluca, Estado de México, 14 de octubre de 2020. Para otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio a las familias mexiquenses, las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, atienden y resuelven dudas a través de transmisiones en vivo en redes sociales.



Durante la reciente emisión, especialistas exhortaron al auditorio a regularizar sus propiedades y con ello cuenten con el garante de publicidad que otorga el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).



’El propósito del IFREM es dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a cualquier acto que tenga que ver con propiedad privada y para qué quiero darle certeza, publicidad y seguridad jurídica, pues para que surta efectos ante terceros y no haya de que me vendieron el inmueble y qué crees, la persona que me la vendió ni era el propietario, o a mí me vendieron el mismo terreno que a él le vendieron.



’Entonces, para evitar este tipo de temas es importante que todos los inmuebles, propiedad privada estén inscritos’, puntualizó Damaris López, especialista del staff de Caravanas por la Justicia Cotidiana.



Ante las preguntas de los espectadores, se dio a conocer que tener un inmueble que cumple con la regularización de ley, facilita al portador realizar diversos trámites de manera más sencilla, pues cuenta con soporte legal que lo acredita como propietario, por ejemplo en caso de solicitar un crédito bancario o querer vender.



’Mi comprador puede acudir a una Oficina Registral, verificar que efectivamente yo soy la dueña, que el inmueble tiene la superficie, medidas y colindancias que yo le estoy diciendo que tiene, que tiene y sobre todo que no hay anotaciones de demandas, que no hay embargos, que no hay créditos, que el inmueble que va a comprar no tiene ningún problema legal, es más fácil que te compren y te compren sobre todo a un precio justo’, aseguró Guadalupe Baza, Registradora de la Propiedad y del Comercio del IFREM.



En torno al trámite de compra-venta, duda de la población más recurrente durante la transmision, se dio a conocer la importancia de asegurarse de que el inmueble esté registrado ante el IFREM y, posteriormente, acudir ante un Notario Público, para realizar el protocolo correspondiente que dé fe y certeza legal sobre el patrimonio a través de una escritura.



’Deberían acudir ante el Notario y efectuar el acto ante la fe de un Notario, entendemos la necesidad de hacer los contratos privados de compra-venta, la ley prevé que ya no se hace así, precisamente porque no es seguro para ustedes, primero porque no hay esa certeza de que esté inscrito el inmueble’, detalló Guadalupe Baza.



Cabe mencionar que en el Estado de México cuenta con 19 Oficinas Registrales para poder brindar atención de calidad a las personas interesadas en regularizar su patrimonio, además el IFREM brinda a las y los mexiquenses la facilidad de realizar trámites y citas en línea, http://ifrem.edomex.gob.mx/.



Cabe mencionar que a través de la implementación de herramientas electrónicas, trámites como la Expedición de Certificado de No Propiedad, el Certificado de Inscripción, la Consulta de Folio Real Electrónico y el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, ahora pueden consultarse en línea y sin salir de casa, lo que se traduce en un importante ahorro de tiempos y traslados.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través del Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.



LIGAS DE DESCARGA A BITES Y REEL: https://bit.ly/3jZuTm5