En el Estado de México se apuesta por las mujeres porque son quienes sacan adelante a las familias mexiquenses: Alfredo del Mazo

Subraya Alfredo Del Mazo que el programa Salario rosa está enfocado a apoyar la economía familiar.

•Informa mandatario estatal que continuarán las entregas de tarjetas del Salario rosa de manera virtual, para salvaguardar la salud de las beneficiarias, manteniendo la sana distancia.



Tenancingo, Estado de México, 4 de agosto de 2020. En el Estado de México se apuesta por el desarrollo de las mujeres, porque son ellas quienes sacan adelante a las familias mexiquenses, por ello, la creación del programa Salario rosa, que reconoce el trabajo y esfuerzo que realizan diariamente las amas de casa, subrayó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



’Le apostamos a las mujeres, estamos convencidos que la mejor apuesta que podemos hacer para que salga adelante la familia, es apoyar a la mujer, y por eso nació el programa del Salario rosa, para apoyarlas a ustedes, a las mujeres, en quienes tenemos toda la confianza y sabemos que de ustedes depende toda la familia’, enfatizó.



En una transmisión simultánea que llegó a diversos municipios mexiquenses, donde se encontraban beneficiarias del Salario rosa, el Gobernador Del Mazo Maza afirmó que este programa ayuda a la economía familiar, por lo cual seguirá llegando a más amas de casa de la entidad.



’No nos vamos a detener, por supuesto que hay que tener las medidas de cuidar la salud y la sana distancia, pero este tipo de programas, como es el Salario rosa, que es en apoyo a la economía familiar no se debe detener, por eso ahí seguimos con todas ellas, con todas ustedes en sus casas, y con quiénes están aquí acompañándonos, entregándoles el programa del Salario rosa’, expresó.



Acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, Alfredo Del Mazo entregó a distancia más de mil 100 tarjetas del Salario rosa, para amas de casa a quienes les reconoció la labor que realizan las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Señaló que el monto que reciben las mexiquenses pueden invertirlo en lo que ellas decidan, pues indicó que este sector es quien mejor sabe administrar la economía familiar.



’Hoy continuamos con la entrega de este importantísimo programa que es el Salario rosa, hoy lo estamos haciendo de una manera distinta porque tenemos que cuidar la sana distancia, no podemos hacer eventos grandes donde venga mucha gente, y por eso, estamos entregando el programa del Salario rosa en sus casas, hoy tenemos a 75 casas, donde en total son más de mil 100 amas de casa, que nos están viendo ahorita y que están o estarán recibiendo en un momento más su tarjeta del Salario rosa’, manifestó.



En este evento, Angélica García González, beneficiaria del Salario Rosa y originaria del municipio de Tenancingo, puntualizó que su familia se dedica a la venta de flores, actividad que se vio perjudicada por la pandemia por COVID-19, pues este año no pudieron venderlas.



’Ahorita con este Salario que usted me está dando, se imaginará como me va a servir a mí y a mi familia’, enfatizó.



Por su parte, Eric Sevilla Montes de Oca señaló que este programa permite atender de manera integral las necesidades las mujeres pues involucra a las distintas dependencias estatales a través de los distintos apoyos que se otorgan mediante Salario rosa y para prevenir contagios, las amas de casa reciben el programa en los hogares, donde se toman medidas de sanidad como sanitización, uso de cubrebocas y se mantiene la sana distancia.



Con el objetivo de continuar apoyando a las amas de casa del Estado de México, el Gobernador Alfredo Del Mazo entregó de manera presencial y virtual, tarjetas del Salario rosa para amas de casa de los municipios de Almoloya del Río, Calimaya, Malinalco, Ocuilan, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Zumpahuacán y Tenancingo, quienes se suman a las más de 270 mil mujeres de la entidad que ya se benefician con este programa.