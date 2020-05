En el gobierno federal hay incapacidad, desconocimiento y falta de compromiso con el medio ambiente: Alejandro Moreno Cárdenas



Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que hoy en México tenemos un gobierno federal que denota incapacidad, desconocimiento y, sobre todo, falta de compromiso con los temas globales, de la modernidad, y en las energías limpias, por lo que en el instituto político se trabaja fuerte, con una visión de futuro, en el tema del medio ambiente, la Agenda 2030, el cambio climático y la protección de las abejas, como parte importante de la naturaleza.



Argumentó que si se observa el Presupuesto de Egresos, se puede ver que le ’recortaron brutalmente, como nunca, en todos los temas federales de medio ambiente, y un tema fundamental, el caso de las abejas’.



Al participar en el Foro ’Primero las Abejas. Políticas públicas y visión socio ambiental’, organizado por la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI, destacó la importancia del combate a quienes lastiman, dañan, perjudican y no apoyan el tema del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Recordó que el PRI, por las alianzas políticas y electorales que hizo en el pasado, regaló y dio esa bandera a otro partido, el Verde. Por eso, señaló, el PRI no participaba tanto en las causas ambientales, con estrategia, con inteligencia.



Agregó que ahora hay una enorme oportunidad de posicionarse en ese sector y de que el PRI impulse foros, discusiones e iniciativas para la conservación de los recursos naturales, y para el cuidado y la protección del medio ambiente, así como para impulsar la transición a las energías renovables, las energías limpias.



Destacó que el Foro virtual “Primero las Abejas” es muy importante para el PRI y para el país, al tiempo que subrayó que es un tema que el partido ha impulsado de años atrás, con iniciativas desde el Legislativo e incluso expresó su reconocimiento al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hizo de la protección de esos insectos un tema de campaña.



Expuso que México tiene hoy dos escenarios: el tema de salud y económico, así como el de seguridad. Indicó que “tenemos que dejar claro que el tema de la pandemia es un tema de vacunas y un tema de pruebas”, ya que el mundo va a cambiar, pero mientras no haya vacuna, seguirá la incertidumbre, y será muy complicado transitar en la vida cotidiana, sobre todo si no hay apertura para aplicar miles de pruebas, por eso será difícil, insistió.



A la par, agregó el tema económico, que es complejo, por la falta de inversión, la proyección que hay en todas las calificadoras internacionales, y la falta de oportunidades en las entidades federativas para enfrentar los temas de salud y economía.



Además, dijo, también se está descuidando muchísimo el tema de la seguridad, porque tenemos a militares, a federales, a agente de la Guardia Nacional, dedicados al tema de salud, en el cuidado de hospitales. “Se está descuidando, por una falta de estrategia clara, el tema de seguridad”, expresó.



Por su parte, Laura Haro Ramírez, Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN, sostuvo que el PRI es “el partido que abraza las causas más nobles e importantes de la sociedad mexicana” y adelantó que el instituto político construirá una propuesta integral, con visión inteligente, sobre el tema de las abejas, “que sin duda es de alcances globales” y del cual México no puede estar al margen.



A su vez, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la necesidad de visibilizar y salvar a las abejas; subrayó que la ausencia de políticas públicas para protegerlas, producir y consumir miel, “es una de nuestras mayores deficiencias”; y alertó sobre la caída de la exportación nacional de miel, por la competencia desleal de China, por lo que llamó a lograr un equilibrio, impulsando el consumo interno.

Ismael Hernández Deras, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, consideró que atender el tema de las abejas es uno de los retos que se tiene como sociedad y se debe enfrentar con capacitación, tecnologías e impulsando una nueva ley y políticas públicas, para el desarrollo de la apicultura. “Primero las abejas, para producir alimento; luchemos por presupuesto y verifiquemos su legislación”, expresó.



Mientras, la senadora Claudia Anaya, al participar con el tema “Regulación y Normatividad para la protección del sector apícola y sus productos”, informó que desde el PRI se realiza un importante trabajo legislativo para la protección de las abejas y el fomento de la apicultura.



Finalmente, la diputada federal Erika Sánchez expresó su preocupación por el nuevo recorte que pretende realizar MORENA, por lo que manifestó que se opondrá a ello, y se pronunció por generar cada vez un mayor compromiso de trabajar por este sector.



También participaron el Secretario de Desarrollo Rural de Campeche, Oscar Romero; la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, María Luisa Cienfuegos; el Director en Jefe de la Senasica, Francisco Trujillo; el Presidente del Consejo Regulador de la Miel, Víctor Abarca; la Fundadora de Apiarios “La Tía Trini” y miembro de la Sociedad Mundial de Apiterapia, Trinidad Terrazas; y el cofundador de Efecto Colmena, A.C., Jerónimo Quiroz.