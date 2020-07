En el interior de una camioneta encuentran el cadáver de un sujeto ejecutado en calles de Nezahualcoyotl

Nezahualcóyotl Mex.-También en este municipio, no hay día en que las calles dejen de teñirse de sangre y es que aunque el alcalde Juan Hugo de la Rosa presuma de instrumentar un nuevo modelo en la policía municipal en el combate contra el crimen organizado, la realidad es que nada ni nadie pone freno a este fenómeno.

Prueba de ello, es que con una lesión causada por arma de fuego en la cabeza un sujeto fue hallado en el asiento del copiloto de la camioneta placas de circulación NNK-95-76, del Estado de México que estaba abandonada en Calle Santa Isabel, frente al numeral 58, Colonia Vicente Villada, informaron las autoridades policíacas.

La víctima fue identificado como Juan Ricardo Rosas Días en el lugar se encontró un casquillo percutido, lo que supone que en ese lugar fue atacado por sus verdugos.

Las autoridades revisan las cámaras de vídeo que están instaladas en la zona, señalaron las autoridades ministeriales. No hay detenidos.

Por otro lado, vecinos del lugar en donde sucedieron los hechos, afirman que por estos rumbos ya no es extraño que aparezcan personas ejecutadas o asaltadas victimas de hampones que trabajan con toda impunidad a sabiendas de la nula vigilancia policiaca que existe por el lugar, apuntaron