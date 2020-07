En el municipio de La Paz la alcaldesa Olga Medina utiliza a la policia municipal y guardia nacional para reprimir a la poblacion

La Paz, Méx.-Cada vez más crecen las denuncias en contra de la presidenta municipal Olga Medina ante la falta de capacidad para gobernar, ahora fue la delegada de la comunidad de Lomas de San Sebastián, Concepción Sebastián De La Cruz quien expresó su inconformidad con la creciente inseguridad que se vive en su comunidad y todo el municipio de La Paz, denunció que el gobierno de la Lic. Feliciana Olga Medina Serrano de extracción morenista, ha sido indiferente ante este mal que afecta a la población.

La representante popular sentenció que la alcaldesa ha utilizado a la policía municipal para reprimir a quienes se expresan contra su falta de trabajo, agregó que para esto también se ha utilizado a la Guardia Nacional y cuestionó las acciones que el gobierno local está haciendo para enfrentar la inseguridad que desde la entrada de esta administración se ha agravado.

’La Paz no está en Paz, el gobierno municipal de Olga Medina no solo no ha hecho obra pública en nuestra colonia, que mucha falta nos hace, también nos ha dejado en el total abandono en esto de la seguridad’, declaró Concepción Sebastián De La Cruz, quien mediante oficio también ha buscado la atención a estos problemas pero que ha sido ignorada por la autoridad de La Paz.

Lomas de San Sebastián es una comunidad situada en la zona cerril de este municipio, por su extensión territorial es una de las más grandes, ahí habitan alrededor de 20 mil personas y para todos ellos solo existen dos patrullas las cuales son insuficientes y el tiempo de reacción es prolongado por lo que los habitantes sufren de manera cotidiana los delitos de robo, lesiones, homicidio, extorsión y hasta secuestro y la alcaldesa solo da muestras de indiferencia, concluyo