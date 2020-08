En el municipio de La Paz la gente esta cansada de políticos mentirosos, oportunistas y golondrinos

La Paz, Méx.-Pasaron los tiempos en que políticos para lograr su objetivo de llegar a ocupar un cargo de elección popular era presa fácil utilizando el viejo y corrupto método del engaño o de darle una despensa y después si esos nefastos políticos alcanzaban su objetivo se olvidaban de sus ’compromisos’ con la sociedad.

Señalo el líder el líder de la Unión de Colonos Miguel Ángel Castillo Lagunas, quien agrego, ’definitivamente ya no se puede engañar a la ciudadanía. Hoy la gente reflexiona, demanda y repudia a quien le ofrece pero no le cumple con hechos concretos, y eso es muy peligroso para los políticos, sobre todo aquellos que siempre se han incrustado en las cúpulas de los partidos’, quien puntualizó la urgencia de convivir con la gente, escuchar sus problemas y resolver sus demandas.

El líder quien se reunió con pobladores de la calle Kiwi, en la colonia Ampliación La Magdalena, señaló que el pueblo ya no se ’chupa el dedo’ y está dispuesto a marginar a los ’malos’, a los que llegan al poder y entorpecen las cosas en beneficio propio o de sus partidos.

Castillo Lagunas, uno de los líderes pioneros en el municipio, subrayó que los hechos están a la vista. ’Aquí en los cerros, en colonias como Carlos Hank González, San José Las Palmas, Altavista, Lomas de San Sebastián o Ampliación La Magdalena, donde nos encontramos, la Unión de Colonos siempre ha sido gestor de las causas populares, por ello hemos pavimentado infinidad de calles y gestionado la introducción de agua potable o drenaje’.

Apuntó que la organización social es parte consustantiva en la satisfacción de servicios públicos y en la respuesta efectiva de las autoridades, por ello pidió a los invitados estrechar la comunicación vecinal, unir voluntades en torno a necesidades comunes y luchar sin descanso en busca del progreso.

En su oportunidad, las anfitrionas de la reunión, Dora Meza Téllez y Julia Meza Villanueva, señalaron que el pueblo ya no quiere a los mismos gobernantes de siempre, los que se ’heredan el poder’ y al llegar a la silla se olvidan de sus representados.

’En esta colonia -apuntaron-, hemos luchado por salir de la pobreza, hacemos convivios permanentes y en ellos invitamos a los vecinos a sumarse al esfuerzo colectivo en beneficio de todos. Aunque estemos en un cerro tenemos que dejar un legado de bienestar a nuestros hijos’.

Tras degustar ricas viandas, los colonos enfatizaron su disposición a enriquecer la tarea conjunta en las próximas elecciones y exigir la concreción de los mandatos constitucionales en el municipio de La Paz.