En el PRD, CRT, el mejor para candidato

(Carta a Don Héctor)



• Efrén, buena evaluación en Teloloapan



CARLOS REYES TORRES REPRESENTA LO MEJOR DEL PRD para recuperar la confianza de los guerrerenses, y en consecuencia, lo mejor de ese partido para las elecciones del 2021. Lo anterior es la coincidencia en el PRD, quien este viernes inició una consulta para elegir a su candidato a gobernador. Es un hombre limpio, honesto, responsable y capaz. Así lo ha demostrado a lo largo de su vida, y en los cargos públicos que ha ocupado.

Lo afirma, por ejemplo, el diputado federal Raymundo García Gutiérrez, dirigente también en Guerrero de Democracia Social, y lo dice también el diputado local Celestino Cesáreo Guzmán, dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense, a la que pertenece precisamente Carlos Reyes Torres. Coinciden también dirigentes de la corriente Izquierda Progresista de Guerrero, que encabeza el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Pero como Celestino Cesáreo Guzmán y Raymundo García Gutiérrez, dos de los principales impulsores del proyecto que encabeza Carlos Reyes Torres, a grado tal que el diputado federal pidió licencia en la Cámara Baja del Congreso de la Unión para coordinar las actividades de promoción en su partido en favor de éste último, hay muchos, muchísimos perredistas que también apoyan al oriundo de La Unión, convencidos de que en la elección que viene, es el único con quien el sol azteca puede ganar. Otro que también lo apoya es Pablo Higuera Fuentes, exalcalde de Zumpango.

Dicen: En el PRD hay gente honesta, gente de bien, que sabe gobernar y que entrega resultados. Es lo que el PRD debe ofertar en la elección del 2021, y la mejor bandera es Reyes Torres. Necesitamos un candidato honesto, sin señalamientos de corrupción, y la mejor carta es precisamente Carlos Reyes.

Cierto. Como militantes de un partido, todos tienen derecho a aspirar a convertirse en candidatos; sin embargo, a una elección se va a ganar, no a participar. De lo que se trata entonces, dicen los especialistas, no es quién quiere ser, sino en quién debe ser.

Y eso, ciertamente, no entienden muchos de los que aspiran a convertirse en candidatos, no tan solo a gobernador, sino también a presidentes municipales y diputados locales. Ir a una elección es para ganar, no para participar.

Sin embargo, hay que decirlo abiertamente, hay quienes se apuntan, incluso como aspirantes, para negociar al interior de su partido. ’Tírale arriba, para que te den algo abajo’, dicen de manera cínica, o buscan convertirse en candidatos de su partido, aún y cuando éste sea el más pequeño, bajo el concepto perverso de que perdiendo ganan, y no precisamente el cargo para el cual aspiran.

¿Quién no se ha dado cuenta de que el candidato de un partido declina por otro que supone va a ganar, antes de la elección? ¿Quién no ha oído hablar de los acuerdos en lo oscurito entre partidos o candidatos?

Por cierto, ¿cómo es que los aspirantes a un cargo de elección, señalados de corruptos, de bandidos, e incluso de tener ligas con la delincuencia, se esfuerzan en ser candidatos, a sabiendas de que son aborrecidos por la población?

En fin, y a propósito de apoyos al proyecto de Carlos Reyes, hay que decir que diversos alcaldes del PRD, no sólo lo ven con buenos ojos, sino que también consideran que es el mejor. Entre estos presidentes municipales se encuentra el de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo, perredista de pura cepa, quien puntualiza que su partido debe elegir como su candidato a gobernador a un hombre que sea ejemplo, y del que se sientan orgullosos.

Se debe elegir al mejor, precisamente para obtener los mejores resultados, dice.

Hay que decir, por cierto, que de acuerdo a los teloloapenses Efrén Romero Sotelo es un buen alcalde, con buenos resultados, sencillo, y sin ningún señalamiento de actos de corrupción. Dicen también que es un hombre de compromisos, y que en consecuencia, no tendría ningún problema de reelegirse en el cargo de presidente municipal si así lo decide, pues la población está contenta con él, y con su trabajo.

Pero también, agregan, si decidiera competir para diputado, tampoco tendría problemas para ganar, en razón de que su trabajo como edil es apreciado en los municipios aledaños a Teloloapan.

Lo cierto es que Romero Sotelo estará en la boleta de la elección de junio del 2021 si es que decide participar. Eso dicen en Teloloapan. Dice el dicho que la voz del pueblo, es la voz de Dios.

