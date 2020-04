En el PRD hemos luchado porque se erradique la violencia contra las mujeres: Nacho Ponce

En el marco del Día internacional de la Mujer, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Nayarit, realizó un evento, sobre el cual, el líder del PRD estatal, Ignacio Ponce, dijo que están conmemorando una lucha histórica de las mujeres por la equidad de género y en esa lucha, el PRD ha sido un partido vanguardia, ha estado siempre encabezando esta lucha tan importante para que los derechos de las mujeres sean iguales a los de los hombres.



Porque no debe de existir estas diferencias que milenariamente se ha estado haciendo entre hombres y mujeres, - indicó el perredista- debemos de ser iguales en todos los aspectos de la vida, no solo en la política, sino en lo social, en lo económico, y debemos de erradicar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de violencia, sometimiento a las mujeres.



El dirigente explicó que ’debemos de reconocer y estar conscientes que somos iguales, por eso el PRD, ha estado presente encabezando primeramente con acciones afirmativas, obligando a todas las instancias del partido, a que, ciertas cuotas, que inició para que una tercera parte, fuera obligatorio, para que hubiera mujeres, después un 40 por ciento hasta llegar hasta el 50 por ciento’.



El PRD, se distinguió siempre por eso, por incluir en sus órganos de dirección la mitad de hombres y la mitad de mujeres e impulsar en las legislaciones para que también en los órganos de representación, como diputados, todos los órganos colegiados, senadores, estuvieran integrados, también, con la mitad de las candidaturas hombres y la mitad de las candidaturas mujeres, y esa parte, desde hace años la empujamos, pero no solo en el aspecto político, informo Nacho Ponce.

En el aspecto social ’hemos luchado porque se erradique la violencia y hemos luchado para que se erradique la discriminación, en ese aspecto ha sido muy importante la lucha que ha dado el PRD’, externó.