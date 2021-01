En el Predial no hay aumento, confirman contribuyentes cumplidos

Convencidos de que no hay aumento en el pago del impuesto predial, contribuyentes cumplidos recomiendan a los acapulqueños no hacer caso de rumores y que acudan a las oficinas y agencias municipales para solicitar su liquidación de pago del impuesto.



En entrevistas por separado, cuando abandonaban las cajas recaudadoras ubicadas en el Antiguo Ayuntamiento, propietarios de bienes inmuebles aseguran haber pagado cantidades similares al año pasado, incluso hay quienes desembolsaron menos en comparación a su contribución del 2020.



’El pago fue de 486 (pesos) el año pasado y esta vez de 475 (pesos), no sé por qué salen tantas noticias que no lo paguen porque va a subir o que el año que viene te van a cobrar no sé qué tantas cosas… entonces ponen en un aprieto a uno, pero queda demostrado que son mentiras’, dijo el señor Evaristo Eliseo Villar Clavel, quien pagó cinco pesos menos que el año pasado.



El contribuyente Adrián León comentó a su vez tener conocimiento de una variable de la base catastral, pero no registró aumento en el pago de su impuesto predial, como pretenden hacer creer malintencionadamente algunas personas en redes sociales. ’Ahorita el pago salió normal. No hubo incremento’, remarcó.



La señora Guadalupe Herrera dijo estar conforme con el pago realizado de su contribución para que el Ayuntamiento pueda atender obras y demandas sociales, ’Así como se está pagando ahorita que siga igual y que no se vaya a incrementar’, expresó.



Inocencio Cortés Oropeza opinó por su parte que ’viene siendo lo mismo, se pagó igual que el año anterior’, e invitó a los ciudadanos para que ’sean puntuales pagando, porque es muy importante hacerlo. Para mí no hubo ningún incremento, todo está normal, que se acerquen a pagarlo porque es un beneficio para todos’, manifestó.



El señor Jorge Torres celebró haber sido beneficiado con un descuento adicional del 12 por ciento por su pago puntual durante enero, y con ello disminuyó su pago otro poco en comparación con el año pasado, en lo cual coincidió la señora María de la Luz Miranda, quien celebró: ’vine a pagar mi predial y ahorita salió más económico que anteriormente’.



El contribuyente Antelmo Ramírez constató con su recibo en mano que pagó la misma cantidad que el año pasado por su impuesto predial, por ello invitó a los acapulqueños para que aprovechen los descuentos y que paguen sus contribuciones para que haya más obras en Acapulco.



El Gobierno que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo aplica durante enero y febrero descuento del 12 y 10 por ciento, respectivamente, a los contribuyentes que acudan a pagar su impuesto predial, contribución que se traducirá en obras, mejores servicios públicos y acciones de beneficio colectivo.