En el PRI no cabe el chantaje, la traición o la extorsión; nadie es indispensable: Alejandra del Moral

TOLUCA, MÉX. -Al tomar protesta a la dirigencia del Grupo Político (GP) del PRI en el Estado de México, la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Alejandra Del Moral Vela, resaltó que las elecciones intermedias de 2021 tratan sobre: ’elegir al conflicto y la polarización por un lado, o de elegir a la seriedad y la responsabilidad que representa el PRI’.



La dirigente del PRI mexiquense tomó protesta a Héctor Pedroza Jiménez y Marithe Torres Cano, como presidente y secretaria general del Grupo Político en una ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio Jesús Alcántara Miranda de la sede del PRI estatal, donde dijo que el Revolucionario Institucional es el único partido político que ofrece a los mexiquenses valores y convicción.



’Las elecciones están muy cerca y no hay tiempo que perder. Hoy en el PRI no cabe ni el chantaje, ni la traición, mucho menos la extorsión de algunos que si no les damos se van; nadie es indispensable aunque todos necesarios; quien quiera seguir construyendo con el PRI en las nuevas condiciones, bienvenido’, agregó.



Alejandra Del Moral subrayó que el GP tiene una enorme tarea por delante al afrontar el reto de contribuir a la unidad del partido, aportar ideas al debate interno con propuestas constructivas y trabajo permanente, sumar sus esfuerzos a la organización del partido, ’sumarnos todos como una misma familia’ y, finalmente, a dar seguimiento y difundir por los medios digitales el trabajo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



Subrayó que en los 125 municipios del Estado de México, ’hay un partido activo; hay dirigencias dialogando con todas las estructuras, con toda la militancia, con todos los seccionales, con miras a fortalecer la unidad y la organización del PRI’.



Concluyó al resaltar que el GP sigue siendo del PRI del Estado de México.



Al rendir protesta, Héctor Pedroza Jiménez destacó que la estructura del GP saldrá a las calles a tocar puertas para luchar por recuperar la confianza de los ciudadanos en el PRI; ’tenemos un gran reto en el Grupo Político, nosotros saldremos a trabajar porque allá afuera hay quien nos dice que se siente engañado’, apuntó.



Agregó que quienes integran el GP demostrarán su lealtad en las elecciones de 2021. ’Con trabajo le vamos a demostrar a usted Presidenta, con la lealtad a nuestro gobernador, pero también con la lealtad al pueblo que nos debemos, que vamos a triunfar en estas próximas elecciones porque, le pese a quien le pese, el Partido Revolucionario Institucional es el único que tiene estructura y no se ha quebrantado’.



Ante la presencia del secretario de Operación Política del CDE, Ismael Ordóñez Mancilla y de Gustavo Cárdenas Monroy como invitado especial, el secretario de Organización del CDE del PRI, Andrés Aguirre Romero, resaltó que la nueva estructura del Grupo Político está integrada por militantes convencidos de grandes resultados.