En el proceso federal se elegirán 41 diputados federales en el Estado de México

TOLUCA, MÉX.-Con el arranque del proceso electoral federal, en la que se renovará la Cámara baja, donde el Estado de México tiene 41 diputados federales y los que alcancen de representación proporcional dentro de la Quinta Circunscripción.



La Junta Local del INE se instalará el 3 de noviembre, una vez que sean designados los tres consejeros que faltan el 21 de octubre y la primera función que tendrán será emitir la convocatoria para los cargos que faltan y puedan funcionar las juntas distritales, informó el vocal, Joaquín Rubio Sánchez, quien rindió protesta junto con los vocales ejecutivos a nivel nacional. Entre los espacios de mayoría y representación proporcional están en la Cámara baja 66 mexiquenses actualmente, 41 de ellos de mayoría y 25 de la Quinta Circunscripción, Quién tiene más representantes es Morena con 36 lugares, seguido del PT con 10, el PRI nueve, PES tiene 3, y dos tan to el PAN, PRD y el PVEM PUBLICIDAD De los 41 distritos 37 los ganó Morena y sus aliados, tres el PRI y uno el PRD. Los demás espacios fueron asignados a quienes perdieron pero lograron las votaciones más altas. En el Estado de México también se renovará la Legislatura y los 25 ayuntamientos, pero este proceso dará inicio el 2 de enero y hasta febrero estarán instaladas las 170 juntas distritales. Los dos procesos electorales se llevarán en paralelo y en la última etapa coincidirán las etapas, en el último tramo de las campañas, en los días de reflexión y en la jornada electoral del 6 de junio, en la cual habrá casillas únicas. Las campañas en el caso de los diputados federales serán de 60 días como lo establece la ley, es decir, que arrancarán el 4 de abril y hasta el 2 de junio. En el caso de quienes vayan como candidatos a ediles y diputados locales sólo tendrán 35 días para buscar el voto, lo cual implica un periodo que va del 29 de abril al 2 de junio. Las precampañas para ambos procesos no pueden ser mayores a dos terceras partes de la campaña. En el caso federal esto implica de hasta 40 días y el caso local de hasta 23 días, por lo cual el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), deberá dar a conocer los plazos dentro de los cuales los partidos políticos podrán llevar a cabo su proceso interno. En la elección de los 41 diputados federales del Estado de México, participan ocho partidos: Morena, PAN, PRI, PT, MC, PVEM, PRD y el nuevo partido Encuentro Solidario que no puede hacer alianza con nadie en la elección. En todo el país serán 300 espacios de mayoría relativa. Además están 200 de representación proporcional, donde los mexiquenses deben tener presencia. En el proceso local participan los mismos partidos, además de Nueva Alianza como partido local. En este caso se elegirán 45 diputados de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, así como los Cabildos de los 125 ayuntamientos, donde actualmente hay mil 712 ediles. En las elecciones del 6 de junio se renovarán los Congresos locales de 30 entidades del país y sus respectivos ayuntamientos, además de la Cámara federal y la gubernatura en 15 entidades de la República: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. https://www.milenio.com/politica/edomex-renovaran-41-diputaciones-federales