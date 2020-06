En emergencias sanitarias o económicas, bajar IVA de 16 a 10%, replantean en la Permanente



También buscan que los establecimientos donde se preparan alimentos para llevar o entrega a domicilio se les aplique una tasa del 8 por ciento.



Los senadores Mario Zamora Gastélum, del PRI y Samuel Alejandro García Sepúlveda, de MC, presentaron iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de que el Congreso de la Unión pueda disminuir, de manera excepcional la tasa de 16 al 10 por ciento, durante epidemias, desastres naturales, crisis económicas graves e invasión de enfermedades exóticas en el país.



En su propuesta, también plantean que los establecimientos donde se preparan alimentos, que no cuenten con instalaciones para consumirlos, es decir, para llevar o entrega a domicilio, se les aplique una tasa del 8 por ciento.



Además, propusieron que los propietarios de plataformas digitales nacionales y extranjeros se les disminuya la tasa del impuesto al 10 por ciento.



Explicaron que la medida sería de forma general o regional en el territorio nacional, con el fin de impulsar el consumo interno y apoyar la reactivación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) y la industria, cuya vigencia sería por lo que reste del año fiscal o por un período determinado, cuyo incremento posterior sería de forma gradual hasta llegar a la tasa del 16 por ciento fijada en la ley.



Ambos legisladores recordaron que en México la Ley del IVA determina el cobro de una tasa del 16 por ciento, la cual está vigente desde 2014. De acuerdo con un estudio de Baker&McKenzie, la tasa promedio que se cobra por ese impuesto en todo el mundo es del 15 por ciento, mientras que la media para América Latina está en 9 por ciento en promedio, acotaron.



Expusieron que el mundo enfrenta los efectos económicos y sociales colaterales de la pandemia por el Covid-19 y nuestro país no ha sido la excepción, donde el confinamiento social y el paro de labores en varios sectores productivos, ha trastocado el bolsillo de millones de familias mexicanas que hoy demandan trabajo, bienestar social y, sobre todo, su derecho a la alimentación.



Lo anterior, agregaron, se suma a los efectos de la recesión económica previa a la pandemia, así como a la pérdida de empleos, el incremento en precios de bienes y servicios, las afectaciones a empresas y fuga de inversiones nacionales y extranjeras, debido a factores internos y externos; lo que nos ha llevado a que la situación económica de México sea crítica y se ponga al límite las finanzas públicas.



Consideraron que el Estado requiere de allegarse de recursos para poder satisfacer no sólo las demandas de la población, sino para ejercer las funciones de su propia naturaleza, lo que ha generado un régimen de contribuciones que deben ser pagadas por los gobernados acorde a la capacidad económica y contributiva de las personas, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política.



Ambos legisladores coincidieron en que es oportuno incentivar un mayor consumo y dinamismo en la comercialización de productos, con la reducción temporal de cuatro puntos porcentuales del IVA, con el fin de no afectar considerablemente la recaudación e incentivar el comercio interno, lo que permitirá la reactivación de las MiPyMes y de la industria.



La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.