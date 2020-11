En equipo con #organizaciones civiles seguiremos trabajando para #mejorar al edomex y las condiciones de vida de las familias mexiquenses: Alfredo del Mazo

Chalco, Méx._ Por su trabajo y contribución para mejorar las condiciones de vida de las familias mexiquenses, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó reconocimientos a diversas organizaciones de la sociedad civil de la entidad, a quienes aseguró que su administración respalda permanentemente su esfuerzo, ya que comparten el objetivo de trabajar por causas justas, que propicien un mejor estado.



"Este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, le traerá mejores oportunidades de desarrollo a las familias mexiquenses y me da mucho gusto que en el Estado de México estemos convencidos de la importancia de las aportaciones que hace la sociedad civil a nuestra vida cotidiana y de ese trabajo conjunto que nos permitirá lograr mejores objetivos trabajando de la mano.



"Aquí han encontrado y encontrarán siempre un aliado, una mano amiga para apoyarles y para juntos luchar por sus causas y por el bienestar de las familias mexiquenses", expresó.



En gira de trabajo por Chalco, el mandatario mexiquense sostuvo que desde el inicio de la administración se fomenta el trabajo en equipo con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes se mantiene una estrecha cercanía, sobre todo en este año, que trajo consigo grandes retos a causa de la pandemia, los cuales, aseguró, se lograrán superar con el esfuerzo de todos.



Asimismo, enfatizó que este año, a pesar de las circunstancias adversas, el Gobierno estatal siguió respaldando la labor de estas organizaciones, de las cuales, apuntó, hay más de 3 mil 100 en la entidad, y de éstas, 251 han recibido apoyo para continuar su lucha por distintas causas.



"Este año fue complejo y a pesar de eso no quisimos detener ese trabajo conjunto y tampoco quisimos detener esa contribución, apoyo, respaldo que podemos hacer desde acá, desde el Gobierno del estado, para apoyar sus causas.



"A pesar de lo difícil que esto ha sido, hicimos todo el esfuerzo posible por continuar y me da mucho gusto que hoy tengamos más de 3 mil 100 organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de México, todas trabajando por distintas causas, y que hemos logrado apoyar en este año con este programa de trabajo en conjunto, a 251 organizaciones de la Sociedad Civil, y que no se detuvo, que no se detuvo este programa", puntualizó.



En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, representantes de Fundación ’Devuelve al Bosque la Vida", Fundación ’Casa Mixta de Descanso para Adultos Mayores Las Elodias", ’Nunca Dejes de Volar’, ’Vuelo Libre’ y K7 AC., recibieron un reconocimiento de manos del Gobernador, quien los instó a continuar su importante papel en la sociedad mexiquense.



Ahí, Del Mazo Maza recalcó que tanto el Gobierno estatal como las asociaciones civiles se necesitan mutuamente para salir adelante en retos en materia de salud, económica, de empleo, educativa y de sustentabilidad, y consideró que la mejor manera de hacerlo es en conjunto.



"El Estado de México no se detiene, no se ha detenido y es parte de lo que planteamos; que a pesar de lo difícil y a pesar de todo lo adicional que tuvimos que hacer para salir adelante, para continuar como hoy en día vamos tratando de mejorar y de fortalecer este momento tan complejo que estamos viviendo, no nos detuvimos y esa es la otra característica que tienen las organizaciones de la Sociedad Civil, no se detienen, no se detienen porque siempre están detrás de una lucha, detrás de una causa", apuntó.



Ante el Presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, y acompañado por del Director General de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Izquierdo Rojas, Del Mazo Maza compartió que, como parte del trabajo para cumplir los objetivos de la Agenda 2030, el Edoméx fue la primera entidad del país que presentó un Plan de Desarrollo Estatal alineado a ese objetivo, que establece compromisos que engloban las acciones necesarias para que, en 10 años, se creen las condiciones para tener un planeta más limpio, más justo y más igualitario.



En tanto, la representante de la Organización ’Devuelve al Bosque la Vida’ AC., Paola Barreiro Estrada, destacó que estas asociaciones son un complemento del trabajo que hace el Gobierno estatal, ya que generan alternativas para resolver problemas comunes, y reconoció al Gobernador Del Mazo por el impulso que les ha dado y aseguró que su misión continúa firme, pues buscan legar un mejor mundo a las generaciones del futuro.