En esta semana de Semáforo Naranja ha habido una respuesta responsable por parte de la ciudadanía

A pesar de las aglomeraciones que se han visto en los últimos tres días en el centro histórico, donde muchas personas no llevan cubrebocas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que en esta semana de Semáforo Naranja "en general ha habido una respuesta responsable de la ciudadanía, siempre hay sus excepciones, pero creo que la mayoría de la gente está respondiendo de manera adecuada", dijo en videoconferencia.



La jefa de Gobierno, adelantó que el domingo se hará una evaluación de la respuesta de la gente en ésta semana de Semáforo Naranja.



A partir de ahí, si es necesario, pues ir haciendo algunas adecuaciones" y recordó la importancia de usar el cubrebocas en la calle, lavarse las manos continuamente y mantener la Sana Distancia.



Sobre la presencia masiva de ciudadanos en el Centro Histórico, Sheinbaum comentó: "como saben se fueron abriendo poco a poco los comercios, también los restaurantes...entonces estamos viendo cómo responde la gente, obviamente pues en los primeros días la gente también se va adecuando, hasta ahora, la mayor parte de los empleados de comercios están utilizando cubrebocas y caretas".



Y expuso que "la gran mayoría -de las personas- que circulan en el Centro Histórico, tienen cubrebocas, y vamos a ir adecuando poco a poco".



Recordó que se están haciendo tres mil 500 pruebas diarias de Covid-19 y "hoy llega un equipo que fue donado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Ciudad de México, que nos va a permitir incluso hacer más pruebas, de tal manera que vamos a estar midiendo día con día si sube o no el número de personas positivas en la ciudad para poder ir tomando medidas".



Sobre los negocios del centro que no están respetando que un día abren los nones y otro los pares, y que deben abrir hasta las 11 de la mañana, Sheinbaum comentó: mientras estemos en la pandemia y en el Semáforo Naranja.



Lo que está haciendo el INVEA ahora es visitar, orientar, si con esta primera llamada no hay respuesta, apercibimiento y si no, ya pasamos a las sanciones, y si es necesario inclusive a las clausuras".