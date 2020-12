En estas navidades de pandemia, fe y esperanza

Como lo hemos expresado, en estos tiempos de agobio mundial por la pandemia que nos aqueja, tenemos dos tareas fundamentales, primordiales, vitales y vital viene de vida.



La primera, es cuidarnos y cuidar a los nuestros, incluimos a los amigos, a los compañeros de aula o de trabajo, a los vecinos de nuestras comunidades, y a los colegas gremiales y académicos.



La segunda, en base a la anterior, es no pensar en la derrota y continuar en la lucha perseverantes y seguros.



Por todo ello, en estas Navidades, seamos o no creyentes, por ser tiempos en los que se alienta la amistad y el amor, tengamos fe y esperanza.



En abundamiento a lo dicho, me permito obsequiarles dos versos en décimas de la poesía de mi padre, doctor Fortino Rentería Meneses (1901-1995), titulada ’Meditación’:



No hay que pensar en la pena

sino pensar en placeres;

cumplir con nuestros deberes

con nuestra mente serena:

que no encontremos dilema

que resolver no podamos,

y que el camino que andamos

lo crucemos con firmeza;

con gusto, amor y entereza

¡gozando de lo que amamos!





Meditemos con fervor,

con devoción y ternura,

alejando la amargura

y lo que cause pavor;

seamos cual la blanca flor,

que aún cortada da elegancia,

nos perfuma su fragancia,

y aún cortada, luce bella

y brilla como una estrella…

dándonos ¡fe y esperanza!



Nuevamente les enviamos nuestros parabienes y los deseos fervientes de que la felicidad sea con todos Ustedes. Que así sea.



