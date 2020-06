En este municipio de Los Reyes La Paz, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas aparece otro ejecutado

La Paz, Mex.-En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para el gobierno municipal que encabeza la morenista Olga Medina la delincuencia organizada que no hay día en que a través de tantas ejecuciones las calles de esta localidad se vean teñidas de sangre.

Ahora de nueva cuenta policía municipal de este municipio, informó que la mañana de este día fue hallado el cuerpo de un hombre en la calle 17 de Septiembre casi esquina con andador Primero de Enero, en la Colonia Flores Magón, el individuo es de aproximadamente de 25 a 30 años de edad, a simple vista se le aprecian lesiones por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza y el cual se aprecia vestido y calzado, encontrándose en el lugar una ojiva de color dorado, así como una motocicleta.

Al momento esta como desconocido en el Centro de Justicia de la localidad, se ignoran las causas de los hechos.

Por este nuevo hecho de sangre, la sociedad entera del municipio coincide al decir que las fuerzas del orden policía municipal, estatal, guardia nacional, ejercito, ministerial, ete., etc., no sirven de nada en tanto el crimen organizado ya parece haber sentado sus reales