En estos hospitales públicos atenderán COVID-19 en la Fase 3

Con la finalidad de garantizar y brindar atención médica -de la mejor manera posible- a todos los pacientes que lo requieran durante la Fase 3 de la pandemia de Covid-19, está en marcha el Plan de Reconversión Hospitalaria a nivel nacional.



Desde el pasado 30 de marzo, fecha en que se decretó en México la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud informó que -para el escenario 3-, se podrían sumar alrededor de 2 mil 342 camas disponibles para pacientes críticos y semicríticos.



Toda vez que durante la Fase 2, se contabilizaron un total de 5 mil 059 camas adaptables para ventilador.



Además, luego de la firma del pacto ’Juntos Contra el COVID-19’, los hospitales privados del país liberarán 3 mil 115 camas para pacientes con enfermedades diferentes al coronavirus y así atender a derechohabientes del IMSS, ISSSTE, INSABI, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha dispuesto 184 unidades médicas de alta especialidad y segundo nivel de atención en todo el país para atender únicamente a pacientes contagiados con Covid-19.



-Estado de México: Hospital General de Zona de Atlacomulco



-Hidalgo: Hospital General de Subzona no. 33 de Tizayuca



-Chiapas: Hospital General de Zona No. 1 de Tapachula



-Nayarit: Hospital de Bahía de Banderas (pendiente de inauguración)



-Para el área metropolitana: Hospital General de Zona. No. 32 Villa Coapa



Dentro de la reconversión hospitalaria para Covid-19, los pacientes serán atendidos también en:



-Centro Médico Nacional Siglo XXI



-Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco



-Centro Médico Nacional Noreste en Monterrey, Nuevo León



-Centro Médico Nacional La Raza, con su Hospital de Infectología