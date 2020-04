En Filipinas policía acribilla a anciano por no respetar cuarentena para evitar Covid-19



Redacción



Un hombre de la tercera edad fue abatido a balazos por la Policía de Filipinas tras incumplir el toque de queda impuesto por el presidente Rodrigo Duterte para evitar la propagación en la isla del covid-19 y quien ordenó a las fuerzas armadas de matar a todo aquel que ’genere problemas’.



De acuerdo al canal de televisión árabe Aljazeera, el anciano de 65 años de edad fue abatido en la aldea de Nasipit, ubicado en la provincia sureña de Agusan del norte.



A pesar de la prohibición, el anciano salió de su casa en estado de embriaguez sin usar cubrebocas.



"El sospechoso fue advertido por un trabajador de salud de la aldea por no usar una máscara facial (…) Pero el sospechoso se enojó, pronunció palabras provocativas y finalmente atacó al personal con una guadaña", señaló el informe policial.



De inmediato fue acribillado convirtiéndose así en la primer persona abatida por no respetar la cuarentena en el país isleño.