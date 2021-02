En filme sobre ’El Padrino’, Elisabeth Moss será la esposa de Coppola

La protagonista de ’El cuento de la criada’ estará en ’Francis and the Godfather’, junto a Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal

Elisabeth Moss se suma al reparto de ’Francis and the Godfather’, el filme sobre la producción de la mítica película ’El Padrino’ que dirige Barry Levinson. Un proyecto que ya cuenta en su reparto con Oscar Isaac, quien dará vida a Francis Ford Coppola, y Jake Gyllenhaal en el rol del productor Robert Evans.



Según informa Deadline, la protagonista de ’El cuento de la criada’ y ’El hombre invisible’ dará vida a Eleanor Coppola, la mujer del mítico cineasta que se vio inmersa en la vorágine de la accidentada producción del filme. ’He querido trabajar con ella durante mucho tiempo. No podría estar más emocionado de que se una a la película. Cada actuación de Elisabeth es excepcional’, ha afirmado el director.



’El padrino’ es considerada una de las mejores películas de la historia, su rodaje no fue una tarea fácil y estuvo lleno de contratiempos y vicisitudes de la más diversa índole. Coppola tenía 31 años en ese momento y estaba decidido a convencer al productor Robert Evans de que le permitiera filmar con un alto presupuesto en Nueva York.



Además de las discrepancias presupuestarias, el realizador también tuvo choques con el estudio a la hora de elegir a los actores, ya que en un principio no querían a Marlon Brando, un actor muy problemático, como Vito Corleone. Tampoco estaban convencidos de apostar por Al Pacino, que dio vida a Michael Corleone.



La cinta incomodó a algunos miembros reales de la mafia, que no estaban contentos con el hecho de que un estudio tan relevante como Paramount retratase su forma de vida. Pero pese a los contratiempos, el filme se convirtió en un título de culto y arrasó en los premios Oscar. ’El Padrino’ ganó los galardones a mejor película, mejor actor para Brando y mejor guion adaptado.



Además de la cuarta temporada de 'El cuento de la criada', que aún está pendiente de estreno, los próximos proyectos cinematográficos de Moss serán 'La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)' de Wes Anderson y 'Next Goal Wins', la nueva película de Taika Waititi.