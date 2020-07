En internacional cadena de oración, presidentes de países del continente americano, poniendo a Dios en primer plano, en oración ruegan al todo poderoso por la pronta desaparición de la terrible pandemia mundial del Coronavirus, que tanta muerte de gente ha causado en todo el mundo… por lo pronto debemos aprender, a vivir con el Covid-19, que cambio la vida, y costumbres de toda la humanidad, respetemos sin discusión indicaciones de autoridades sanitarias, no culpemos al gobierno de nuestra irresponsabilidad.



En franco reto a la muerte, Andrés Manuel López Obrador Presidente de México, realizó exhaustiva gira de trabajo, por los estados de Guanajuato, Chihuahua, y Jalisco, a pesar de estar consciente que en estos estados dominan delincuentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cual es líder Melesio Oseguera ’El Mencho), quien con impunidad está extendiendo su red criminal por todo el territorio mexicano.

Gentes del Mencho, a través de redes sociales en f. boock, hizo notar su poderío consistente en gente uniformada al estilo militar, portando armas de fuego de alto poder, sobre vehículos camuflageados, en franco reto al gobierno federal, y fuerzas armadas de México, seguro es que AMLO, se enteró de la presunción de fuerza del crimen organizado, al parecer no lo intimido, y sin hacerse escoltar por fuerza militar, llevo a cabo su gira de trabajo, sin impórtale meterse a dominios de tenebroso CJNG. Sin guaruras convivio con ciudadanos de aquellos lugares, quienes gustoso se tomaron fotos con el ’viejón’, como algunos le gritaron con afecto.



Excelente medida, la tomada por AMLO, al designar a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México como responsables de todas las aduanas en fronteras del territorio nacional, así como en aeropuertos, y puertos marítimos, como son, entre los más importantes, Salina Cruz Oaxaca, y Veracruz, seguro con esta designación el ejecutivo federal tiene la seguridad, se evitará el contrabando de armas de fuego, entrada, y salida de toda clase de estupefacientes, al mismo tiempo posiblemente se pueda frenar embarque y salida de autos robados, por los puertos de Salina Cruz y Veracruz, que por décadas se ha venido realizando.



La llegada a México de Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido de novela, luego de larga espera, dejo con palmo de narices a gran nube de comunicadores que acudieron al reclusorio norte con la intención de entrevistarlo, o al menos tomar gráficas de su entrada a presidio… seguro la presencia de Lozoya, ya tiene nerviosos a muchos funcionarios, y ex legisladores que a cambio de favores financieros fueron cómplices de sus millonarias tranzas.



De cual fumará, o que se metra en el cuerpo, Valentina Batres diputada emanada del partido Morena, quien posiblemente recordando los años 40, cuando estaba en toda su fuerza la matanza de la segunda guerra mundial en México se emitió una ley de congelamiento de rentas en bienes inmuebles. Pues resulta que la valiente legisladora, propone a los congresistas pretextando la pandemia del Covid-19, establecer nueva ley de congelamiento de rentas, seguro la dama no está en sus cabales, no imagina el fuerte daño que se provocaría a propietarios de inmuebles, y al gremio de la construcción.



Por posible tráfico de influencia$$$, En la cuerda floja, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de

distrito en amparo penal de la Ciudad de México, al descubrirse que esta impartidora de la ley, ha otorgado amparos a gente finísima; como María de los Ángeles Pineda Piña, a su esposo José Luís Abarca, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, a Miguel Ángel Treviño Morales el Z 40, recientemente obsequio amparo a Emilio Lozoya, para prohibir a la FGR, judicializar el caso Odebrech por tiempo indefinido, así se las gasta esta justiciera jueza.

(La muerte algún día vendrá por nosotros así que hay que empezar a vivir la vida de la manera en que nos sintamos vivos plenamente). Feliz día.