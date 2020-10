En gobiernos perredistas, ciudadanía decidirá a dónde va el presupuesto: Héctor Chávez.



Con el objetivo de dirigir los recursos municipales a obras que realmente beneficien a la ciudadanía, el presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Héctor Chávez Ruiz comentó que otro de los ejes que rigen las propuestas de campaña de sus candidatos a alcaldes es la creación de presupuestos participativos.



Lo anterior, abundó, significa que los gobiernos perredistas y la ciudadanía en conjunto podrán decidir en qué quieren que sea utilizado el dinero del municipio, con la finalidad de atender las necesidades de manera puntual y eficiente.



"Esto quiere decir que dos meses previos a la aprobación del Presupuesto de Egresos municipal existirá un periodo donde los delegados, comisariados, representantes de barrios y colonias, etcétera, irán y le dirán al presidente municipal nos pusimos de acuerdo en la comunidad y decidimos que la obra que queremos es la pavimentación de una calle o un drenaje, por ejemplo".



La importancia de lo anterior, abundó, radica en que en ocasiones los gobiernos destinan el recurso a obras o acciones que no son del interés ciudadano o no le benefician, y dejan de lado aquellas que requieren.



"Por ejemplo, en Pachuca hace un tiempo pusieron unas esculturas, muy feas por ciento, en prácticamente toda la ciudad, y entonces se gobierna a ocurrencias, por eso queremos que hoy los cabildos al final no gobiernen así y lo hagan en conjunto con la ciudadanía, pues con eso habría más propuestas", enfatizó.



Finalmente, recordó que los gobiernos emanados del PRD tendrán siempre el firme compromiso de servir a la ciudadanía y escuchar sus demandas con apertura, por lo que llamó a conocer y confiar en las propuestas de campaña que las y los candidatos plantean para mejorar las condiciones de sus municipios.