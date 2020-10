En Guerrero, no hay garantías de que el PRI gobierne: Astudillo

www.guerrerohabla.com



Guerrero.17 OCTUBRE, 2020.- Rumbo a las elecciones del 2021, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores reconoció que ’no podría asegurar que el PRI pudiese permanecer (al frente del estado)’.



Entrevistado en el Noticiero Entredichos del Grupo Reforma, manifestó su interés personal de que su partido el PRI permaneciera en el poder, sin embargo, aceptó que las condiciones actuales son muy diversas.



’Como un hombre formado en el PRI, me gustaría que el partido permaneciera pero también soy un hombre que tengo, como hombre público, los pies sobre la tierra. Las condiciones pueden ser diferentes pero no se va a saber hasta que llegue el día de las elecciones’, señaló el mandatario.



Uno de los temas que el mandatario destacó con el periodista René Delgado fue el de la seguridad, rubro que afirmó ha mejorado desde su llegada al frente del gobierno en 2015.



’Estábamos en primeros lugares de homicidios dolosos, primer lugar en una gran cantidad de delitos, afortunadamente, cuatro años después, del primer lugar en el que estábamos los hemos colocado en el noveno o hasta el décimo lugar’.



’El estado vive otra etapa, sí hay problemas, pero el estado está en otra condición, los números, especialmente de Acapulco, son totalmente diferentes’, respondió el gobernador, aunque el comunicador señaló que no se reflejaba en paz social.

Fuente: Bajo Palabra