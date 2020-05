En Guerrero no se ha logrado domar la curva y no se logrará en los próximos días: Astudillo

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 22 mayo 2020.- La pandemia de COVID-19 en el país obligó al cierre de comercios e industrias, pero también de centros turísticos y playas como Acapulco y todas las de la costa de Guerrero.

Fue una decisión que no creas que la pensamos mucho, yo siempre tuve la idea de que abrirlos nos iba a presentar un riesgo inmediato de que llegaran contagios.

Decidimos mantenerlos así como están y solo uno de ellos ha tenido nuevos contagios de 12, tenemos 10 que se mantienen. Así que creo que fue una buena decisión y estamos todavía muy pendientes en esto del regreso a clases, pero por supuesto, el tema, primero es la salud y el otro es el comercio, el turismo que están ligados.

Está pasando una situación inédita porque, en las desafortunadas circunstancias que ha vivido el estado, llámese Paulina, llámese Manuel, efectivamente, hubo personas que lamentablemente murieron, pero no se cerró la economía.

Hoy ya cumplimos casi dos meses con las playas cerradas y con el turismo a fondo y yo entiendo perfectamente que hay inquietud, desesperación pues de quienes tienen un negocio, que venden desde tacos, mariscos, ceviche y lo mismo quienes venden alrededor de los mercados, no solamente en Acapulco, sino en Chilpancingo, en Iguala, en Taxco y en todo el estado, pero sin duda, el factor turismo, que ha sido uno de los más afectados, pues sí tiene una notable afectación.

Hace unos días que hablábamos con el secretario de Turismo a través de una videoconferencia que se realizó, yo lo decía, el turismo tendrá que contar con todo el respaldo y con todo el apoyo, no por visión política, sino por necesidad. Ahí tendrán que colaborar muchos gobiernos para levantar todo esto que es el turismo y que, seguramente va a requerir mucha ayuda porque aquí hay mucho empleo que se genera y mucho movimiento económico que se da’.

Astudillo explicó que se preparan para un relanzamiento, pero que todavía no será pronto, pues prefiere ser prudente y evitar contagios.

Tendremos que hacer un relanzamiento, hay que prepararnos.

La preocupación es que uno piense que uno va a poder abrir mientras estemos en esta ruta de los semáforos creo, debo reconocerlo y asumo mi responsabilidad, que no estamos en condición de abrir en los próximos días porque la línea va hacia arriba, no se está doblando, la famosa curva, entonces sigamos así.

Vamos a seguir en semáforo rojo y si abrimos con semáforo rojo al rato viene el contagio, que yo creo que ya se logró mucho en que en Semana Santa no estuvieran abiertas las playas, pero en este momento, yo creo que es un momento muy delicado de aquí, yo calculo, que al 5 de junio, va a regresar la construcción el 1 de junio, va a regresar la minería que tenemos en Guerrero, pero yo creo que lo otro sí tenemos que hacer una labor de mayor fondo y consciencia entre los guerrerenses’.



Regreso a clases

Acerca de la reanudación de las clases en el estado, aseguró que no será el 1 de junio.

Definitivamente no, y creo que el 1 de junio no hay condiciones de regresar, en Guerrero en ningún municipio y me atrevería yo a decirlo, con responsabilidad, que en todo el país es un asunto de salud, es un asunto de prudencia y de protección a los propios niños, niñas y adolescentes que van a la escuela.

Creo que, previamente a regresar a las aulas, se tiene que realizar una limpieza y sanitización que permita tener una higiene en donde se van a sentar y creo que todo eso tiene que armarse y colaborar también los gobernadores’.

Explicó que la recuperación va a ser lenta y gradual y reconoció a los guerrerenses.

Yo creo que la recuperación va a ser lenta hay que pensar que no va a ser en un mes ni en dos, incluso ni en tres, yo creo que va a ser gradual, pero sí es muy importante, obviamente, todos querríamos que reiniciara ya la reapaertura.

Yo, por mí abriría mañana y entiendo la desesperación de quienes viven de la actividad turística. La verdad merecen un reconocimiento mis paisanos guerrerenses porque han sostenido con gran determinación y firmeza esta situación.

En Guerrero no se ha logrado domar la curva y no creo que se logre en los próximos cinco, seis o siete días, pero a nosotros nos va a dar más tiempo todo esto’.

Aseguró que la enfermedad es tan nueva que no se sabe nada al respecto de ella y que dejará grandes experiencias a todos.

Hay que tener en cuenta que esto es algo que es inesperado, esto no estaba planeado, cualquier circunstancia, cualquier afirmación no puede tener precisión al final de cuentas, además de un tema de salud, es un tema científico pero los científicos también tienen sus desaciertos. Lo que yo creo es que ni el propio vocero o el subsecretario que da los datos y que le da seguimiento a este asunto, podría tener los datos con precisión, especialmente conforme vaya creciendo el número de contagios y fallecidos, yo lo que creo es que esta pandemia nos va a dejar experiencias muy importantes a todos y lo que yo he dicho es que esta pandemia le está haciendo perder a todos, le está haciendo perder al país, a los ciudadanos, está llegando a todos lados y, por supuesto, los más pobres son los más perjudicados’.

El mandatario aprovechó para pedir a los diputados a que reflexionen la decisión de eliminar el Fonden.

Yo aprovecho para decir que, precisamente, este tema del Fonden, esta idea de retirar el Fonden, que es importantísimo, yo solo quiero recordar que Acapulco y muchos lugares que han tenido desgracias, por los fenómenos naturales, han resuelto las carreteras, los sistemas de aguas, los drenajes, escuelas y todo esto con recursos del Fonden. Yo creo que este asunto, me parece que en esta ruta en la que estamos hay una gran cantidad de ideas, y creo que alguien tiene que poner un purificador de la cantidad de ideas para tener calidad de ideas y de propuestas como este asunto de meter al Inegi y de eliminar al Fonden, con todo respeto, a los diputados hago un llamado respetuoso y atento a que lo reflexionen correctamente.

Ojalá lo hagan porque el país está ubicado en una posición geográfica que, históricamente, registra huracanes, tormentas tropicales, sismos. Es decir, el Fonden no nació gusto, por dedicación o para que se roben el dinero, no, el Fonden nació por una circunstancia natural del país entonces, por un razonamiento natural de los diputados, debe mantenerse el Fondo Nacional de Desastres.

Tarde o temprano es un dinero que debe colocarse socialmente y buscar cómo arreglar las cosas. Eso ya se verá cuando venga un sismo, una gran lluvia allí se verá que nadie está exento’.

Finalmente, explicó que cuando todo termine, las cosas regresarán a la normalidad y aseguró que espera a todos en Guerrero.

Confío en que, en el rebote nos va muy bien, aquí los esperamos cuando pase esto’.